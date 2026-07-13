San Juan volvió a consolidarse como uno de los principales escenarios del deporte motor argentino al recibir la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, disputada durante el fin de semana en el circuito Santa Lucía MX Park.

La competencia reunió a los mejores pilotos del país y convocó a una gran cantidad de espectadores que disfrutaron de dos jornadas cargadas de velocidad, saltos y maniobras de alto nivel. El evento, desarrollado los días 11 y 12 de julio, fue destacado tanto por la organización como por el excelente estado del circuito.

El gobernador Marcelo Orrego asistió a la jornada acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; y autoridades de la Secretaría de Deporte encabezadas por Pablo Tabachnik.

Durante el fin de semana se disputaron competencias en 14 categorías, con la participación de pilotos provenientes de distintas provincias y una destacada presencia de representantes sanjuaninos, quienes lograron subir al podio en varias divisiones.

Uno de los aspectos más elogiados por los competidores fue la preparación del Santa Lucía MX Park. La pista recibió reconocimientos por sus condiciones técnicas y por la infraestructura dispuesta para una competencia de nivel nacional.

La actividad principal del domingo comenzó a las 9:50 y se extendió hasta las 17:30. Pese a las bajas temperaturas de la mañana, el público acompañó durante toda la jornada, que culminó con la tradicional ceremonia de premiación.

Los principales ganadores

En la categoría MX1, la máxima del motocross argentino, el triunfo quedó en manos del santafesino Joaquín Poli, seguido por Carlos Padella, de Bolivia, y Germán Bratschi, de Uruguay.

En MX2, el vencedor fue Máximo Cáceres (Buenos Aires), escoltado por Felipe Vilchez (Córdoba) y Agustín Gollano (Mendoza).

En 125 cc, el primer puesto fue para Bruno Regner Rosales (Buenos Aires), mientras que el sanjuanino Pedro Gil finalizó sexto.

Buen desempeño de los pilotos sanjuaninos

Los representantes locales también tuvieron actuaciones destacadas durante el fin de semana.

Entre los mejores resultados sobresalió el triunfo de Arturo Bretillot, quien se consagró campeón de la categoría MX1 B, otorgándole a San Juan una victoria en la máxima cita del motocross nacional.

Además, la provincia sumó varios podios:

Catalina Rodríguez, segunda en MNX 55cc A.

Gastón Senatore, segundo en MX3 C.

Rodrigo González, tercero en MX2 B.

También estuvieron entre los principales clasificados Fernando Hierrezuelo (4° en MX3 A), Marcelo Trías (4° en MX3 B), Pedro Gil (6° en 125 cc), Feliciano Senatore (6° en 65 cc), Francisco Bernardini (7° en MX2 B), además de David Agüero, Ricardo Mira, Néstor Oro, Nahuel Senatore, Carlos Lescura, Domingo González, Valentino Hierrezuelo y Bautista Pizarro, quienes completaron una destacada participación para la delegación sanjuanina.

Con una importante convocatoria de público, un circuito elogiado por pilotos y equipos y un alto nivel competitivo, la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross dejó un balance altamente positivo y reafirmó a San Juan como una de las plazas más importantes del calendario nacional del deporte motor.