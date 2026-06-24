San Juan volverá a ser escenario de un importante evento deportivo nacional. Del 1 al 5 de julio, el estadio Aldo Cantoni albergará el Torneo Promocional Amateur de Futsal, una competencia organizada por Mercedario Rawson Futsal y fiscalizada por el Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

El certamen reunirá a nueve equipos de distintos puntos del país y tendrá la participación de dos representantes sanjuaninos: Mercedario Rawson Futsal, en su condición de organizador, y Barrios de Pie, que logró su clasificación tras superar la instancia de la Pre Liga.

La competencia estará dividida en tres zonas de tres equipos cada una. La zona A estará compuesta por Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca), Club Camioneros (Ushuaia), Spartanos (San Luis) y Club Defensores (Villa Ramallo).

Por otra parte, la zona B será integrada por Mercedario Rawson Futsal (San Juan), Estudiantes Unidos (Bariloche) y Sindicato Empleados de Comercio (La Paz, Entre Ríos)

En tanto que la zona C estará compuesta por 9 de Julio (Formosa), Argentinos del Sud (Mar del Plata) y Barrios de Pie (San Juan).

Debut de los sanjuaninos

La actividad comenzará el miércoles 1 de julio con una extensa jornada que incluirá el acto inaugural desde las 19 horas. Barrios de Pie tendrá su estreno a las 20 frente a Argentinos del Sud de Mar del Plata, mientras que Mercedario cerrará la jornada a las 22 enfrentando a 9 de Julio de Formosa.

Durante las jornadas del 2 y 3 de julio se completará la fase de grupos, mientras que las semifinales se disputarán el sábado 4 de julio a las 19.30 y 21.30. La gran final está programada para el domingo 5 de julio a las 12.30 en el Aldo Cantoni.

Una cita importante para el futsal sanjuanino

La realización del Torneo Promocional Amateur representa una nueva oportunidad para que San Juan continúe consolidándose como una plaza destacada para la organización de eventos deportivos de alcance nacional.

Con equipos de distintas provincias, la presencia de dos clubes locales y el respaldo institucional del Consejo Federal de AFA, el certamen promete convertirse en una verdadera fiesta del futsal argentino y en una vidriera para el crecimiento de la disciplina en la provincia. La cuenta regresiva ya comenzó y el Aldo Cantoni se prepara para recibir cinco días a puro futsal.

La programación del Promocional