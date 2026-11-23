Este lunes 23 de noviembre se cumplen 49 años del terremoto de 1977, uno de los acontecimientos más devastadores de la historia de San Juan. El movimiento sísmico se registró poco después de las 6 de la mañana y tuvo su mayor impacto en Caucete y otros departamentos del este provincial.

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y una intensidad máxima de IX grados en la escala de Mercalli. La fase destructiva superó largamente el minuto y dejó consecuencias que afectaron a miles de familias.

El saldo fue de 65 personas fallecidas y más de 300 heridas, mientras que numerosas viviendas quedaron destruidas o sufrieron daños de consideración. Las construcciones de adobe fueron las más perjudicadas por la fuerza del movimiento.

Dos terremotos separados por apenas 20 segundos

Uno de los aspectos particulares del fenómeno fue que técnicamente se trató de dos terremotos consecutivos. El primero tuvo una magnitud de 6,6 y se produjo en el sector noreste de la sierra de Pie de Palo, mientras que el segundo ocurrió apenas 20 segundos después.

Ese primer movimiento funcionó como disparador de un segundo sismo, que quedó registrado como el terremoto de Caucete. El epicentro del movimiento principal se localizó en el extremo sudeste de la misma serranía, a una profundidad de 25 kilómetros.

La violencia del fenómeno provocó importantes daños en Caucete, 25 de Mayo y 9 de Julio, entre otras zonas. También se registraron efectos en el Valle del Tulum y en sectores del valle del río Bermejo.

Grietas en la tierra y daños en la infraestructura

Además de las viviendas destruidas, el terremoto produjo fenómenos de licuefacción del suelo, con cráteres, volcanes de arena y violentas salidas de agua. En distintos sectores se abrieron extensas grietas que llegaron a alcanzar un metro y medio de profundidad.

La red vial, los sistemas de riego y drenaje y la infraestructura ferroviaria también sufrieron daños importantes. La licuefacción afectó las líneas de transmisión eléctrica, las redes de distribución de agua potable y las perforaciones destinadas al riego.

La actividad productiva tampoco quedó al margen de las consecuencias del sismo. Cerca de medio centenar de bodegas sufrieron daños, mientras que cuatro escuelas se derrumbaron por completo y otras diez registraron deterioros de consideración.

El terremoto que dio origen al Día Nacional de la Defensa Civil

La tragedia también dejó una marca en la organización de las tareas de emergencia en el país. Cuatro años después del terremoto, se instauró el Día Nacional de la Defensa Civil para reconocer el trabajo de hombres y mujeres que participaron en las tareas de asistencia a las familias afectadas.

La fecha busca recordar la importancia de quienes intervienen ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales. A 49 años de aquella mañana, el terremoto de Caucete permanece como un capítulo fundamental de la memoria colectiva sanjuanina y como un recordatorio de la importancia de la prevención sísmica.