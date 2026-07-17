En medio de un escenario nacional marcado por la destrucción de empleo registrado, San Juan se consolidó como una de las pocas provincias que logró revertir esa tendencia. Según los datos de abril del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la provincia incorporó 1.054 trabajadores formales en el último año y quedó entre las tres jurisdicciones con mejor desempeño del país.

El dato cobra relevancia porque, a nivel nacional, el empleo registrado continúa en retroceso. El informe señala que durante abril se perdieron 28.736 puestos de trabajo formales, acumulando once meses consecutivos de caída y llevando el nivel de empleo registrado al piso más bajo de los últimos cuatro años.

En ese contexto, San Juan registró un crecimiento interanual del 1,3% en la cantidad de trabajadores formales. Solo fue superada por Neuquén, que sumó 5.532 empleos (+3,7%), y Río Negro, con 3.203 nuevos puestos (+2,9%).

A pesar de los resultados, desde el Gobierno provincial evitaron hacer una lectura triunfalista de las cifras. Fuentes del Ejecutivo señalaron que el crecimiento constituye una señal positiva, aunque advirtieron que la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía local y nacional.

"Estamos en buen camino, pero todavía falta", resumieron desde la administración provincial al analizar los datos difundidos por el Sipa.

El contraste con otras provincias es marcado. Buenos Aires encabezó la pérdida de empleo registrado con 39.652 puestos menos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desaparecieron 27.907 empleos formales. En términos porcentuales, las mayores caídas se registraron en Tierra del Fuego (-11,1%), Chubut (-7%) y Corrientes (-6%).

Sin embargo, el informe también muestra que el panorama cambia cuando se toma como referencia noviembre de 2023, inicio de la actual gestión nacional. Desde entonces, únicamente Neuquén y Río Negro mantienen un saldo positivo en la evolución del empleo registrado, mientras que San Juan dejó de sostener ese crecimiento acumulado.

Por sectores, la contracción del empleo alcanzó a 12 de las 15 actividades económicas relevadas. La minería, uno de los motores de la economía sanjuanina, perdió 4.677 puestos de trabajo en todo el país, una caída interanual del 5,1%. También registraron fuertes retrocesos la industria manufacturera, el comercio, las actividades inmobiliarias y empresariales, el transporte y la intermediación financiera.

En contraste, solo tres sectores lograron expandir el empleo formal: el suministro de electricidad, gas y agua, la enseñanza y los servicios comunitarios.

El informe además revela que la caída nacional estuvo impulsada principalmente por el sector privado, que perdió 11.673 empleos asalariados. En sentido contrario, el empleo público incorporó 2.816 trabajadores y el personal de casas particulares aumentó en 409 puestos, mientras que también se redujo la cantidad de trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.