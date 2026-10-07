San Juan recuperó más de 8.200 kilos de residuos electrónicos, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para mejorar la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

La iniciativa busca darle un tratamiento adecuado a materiales que, por sus características, no deberían terminar junto con los residuos comunes. En la provincia existe un marco específico para la gestión de este tipo de desechos, que contempla su recolección, tratamiento, descontaminación y eventual disposición final.

Qué se hace con los residuos electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener materiales que requieren un manejo diferenciado. Por eso, la recuperación permite reducir el volumen de elementos que llegan a los sitios de disposición final y, al mismo tiempo, recuperar componentes que pueden volver al circuito productivo.

Entre los elementos alcanzados por la normativa se encuentran equipos informáticos y de telecomunicaciones, pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos de consumo, herramientas eléctricas, juguetes y equipos deportivos, entre otros.

La gestión provincial se articula a través de organismos vinculados a la Subsecretaría de Residuos y la Dirección de Economía Circular, áreas que forman parte de la estructura ambiental de San Juan.

Una alternativa frente al descarte común

La recuperación de estos materiales forma parte de una estrategia de economía circular, que busca extender la vida útil de los productos y aprovechar aquellos componentes que todavía pueden ser reutilizados o reciclados.

Además, la legislación provincial incluye expresamente a los residuos electrónicos dentro de los residuos sólidos alcanzados por el sistema de gestión integral.