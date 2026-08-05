El Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal pusieron en marcha un programa integral de prevención del grooming que alcanzará a todas las escuelas de San Juan. La iniciativa comenzó con una presentación institucional y dos charlas para estudiantes en el Centro Cívico y tendrá continuidad entre el 10 y el 14 de agosto, cuando cada establecimiento educativo desarrollará jornadas de concientización junto a las familias.

El lanzamiento se realizó en el Salón Gobernador Eloy P. Camus con la participación de alumnos de escuelas secundarias de gestión estatal, privada e institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Las capacitaciones estuvieron a cargo de especialistas del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC).

Un plan frente al crecimiento de los casos

La implementación del programa responde al aumento sostenido de denuncias por grooming en la provincia. Según datos oficiales, en 2024 se registraron nueve causas, mientras que durante 2025 la cifra trepó a 75 denuncias. En tanto, hasta julio de 2026 ya se contabilizaron 69 casos, por lo que, de mantenerse la tendencia, el año podría finalizar con más de 150 denuncias.

Ante este escenario, el Gobierno provincial busca fortalecer la prevención mediante acciones educativas que permitan identificar riesgos y promover un uso seguro de las plataformas digitales.

"Prevenir también es educar"

Durante la presentación, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia del rol de la escuela frente a los nuevos desafíos que plantea el mundo digital.

"Hoy nuestros estudiantes construyen gran parte de sus vínculos también en el mundo digital. La escuela tiene un rol central para enseñar a reconocer riesgos, cuidar la privacidad y ejercer una ciudadanía digital responsable. Por eso, junto al Ministerio Público Fiscal decidimos llevar adelante este programa en todas las escuelas de la provincia. Prevenir también es educar", afirmó.

Del acto también participaron el fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí; el fiscal coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín; y la secretaria de Educación, Mariela Lueje.

Jornadas en todas las escuelas

Las actividades se desarrollarán en todos los niveles educativos con propuestas adaptadas a cada realidad institucional.

En el Nivel Secundario, las jornadas estarán coordinadas por docentes de Tecnología, Formación Ética y Ciudadana o espacios afines. En el segundo ciclo de Primaria (4°, 5° y 6° grado), participarán docentes de Tecnología, Ciencias Sociales u otras áreas definidas por cada escuela.

Además, cada institución contará con autonomía para seleccionar o diseñar actividades acordes a sus necesidades, incorporando un espacio específico para las familias, con el propósito de fortalecer el acompañamiento de los adultos en el uso cotidiano de internet.

Ciudadanía digital y uso responsable de las redes

El programa estará organizado en torno a tres ejes: ciudadanía digital, prevención del grooming y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

La propuesta es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal, con la participación de OCEDIC, centro de investigación de la Universidad Austral especializado en delitos tecnológicos y evidencia digital, y el acompañamiento de TikTok Argentina, que colabora en acciones de promoción de una ciudadanía digital responsable.