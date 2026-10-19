San Juan registra hasta 250 delitos informáticos por mes

San Juan registra, en este año, entre 200 y 250 delitos informáticos por mes, según afirmó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, durante una conferencia de prensa en el marco del primer Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad Pública. El funcionario señaló que desde 2024 se observa un incremento de esta problemática y destacó la necesidad de avanzar en nuevas estrategias para enfrentar las modalidades delictivas que se desarrollan en entornos digitales.

Delgado explicó que la investigación de estos hechos presenta dificultades particulares porque los responsables pueden operar desde otras provincias o países, mientras que las víctimas se encuentran en San Juan. Esta característica obliga a fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los organismos judiciales y el sector privado. "En una estafa digital, en un fraude, la participación debe ser público-privada porque automáticamente trasciende el territorio de la provincia", sostuvo el secretario.

El funcionario comparó estas investigaciones con las de delitos tradicionales, en las que generalmente es posible delimitar el lugar donde ocurrió el hecho. En el ámbito digital, en cambio, las operaciones pueden involucrar distintos territorios y dificultar la identificación de los responsables, por lo que el rastreo de la información y la cooperación entre jurisdicciones adquieren un papel central.

Un congreso para enfrentar el ciberdelito

La problemática es uno de los ejes del primer Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad Pública, organizado por el Gobierno provincial junto con la ONG CLIC, especializada en herramientas para combatir el crimen digital.

El encuentro reúne a especialistas locales y expositores de otras jurisdicciones para abordar temas como la evidencia digital y forense, la persecución penal de los delitos informáticos, el rastreo de operaciones con criptomonedas y el marco jurídico necesario para investigar estas modalidades.

La convocatoria incluye a representantes de las fuerzas de seguridad, el Foro de Abogados y el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y mejorar la respuesta institucional ante los delitos cometidos mediante herramientas tecnológicas.

Delgado indicó que San Juan cuenta con personal técnico, desarrolladores y áreas policiales especializadas en tecnología y delitos complejos. Sin embargo, advirtió que la evolución de estas modalidades criminales exige actualizar los métodos de prevención e investigación.

"El delito es más dinámico que el delito tradicional que todos conocemos. Por eso, la respuesta tiene que ser también dinámica", afirmó.

El secretario también remarcó que la incorporación de nuevas tecnologías debe estar acompañada por controles y garantías legales que protejan los derechos de los ciudadanos. En particular, señaló la importancia de supervisar cómo se obtiene, almacena y utiliza la información durante las investigaciones.

Sobre la posibilidad de sumar equipamiento, explicó que las conclusiones del congreso permitirán elaborar un diagnóstico de las necesidades de la provincia y definir medidas concretas para fortalecer la organización y la capacidad de respuesta frente al ciberdelito.