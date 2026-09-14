San Juan atraviesa un cambio demográfico que comienza a ser tenido en cuenta por el Gobierno provincial: la natalidad cayó entre un 12% y un 13% durante este año. Frente a este escenario, el Ministerio de Educación ya analiza cómo la disminución de nacimientos puede repercutir en la cantidad de alumnos que ingresarán al sistema educativo en los próximos años.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que actualmente la reducción todavía no genera una situación que resulte preocupante en materia de matrícula, pero confirmó que el Gobierno ya trabaja con proyecciones para anticiparse al impacto.

“Hoy por hoy tenemos alrededor de un 12, un 13% nada más de baja en natalidad en este año”, señaló.

A pesar de esta caída, Fuentes aseguró que las salas de nivel inicial todavía mantienen una alta cantidad de alumnos y que San Juan no enfrenta por el momento una falta de demanda.

Educación ya analiza cómo impactará en las escuelas

El descenso de los nacimientos podría modificar la cantidad de chicos que ingresen a las escuelas en los próximos ciclos lectivos. Por eso, Educación comenzó a analizar la matrícula, la distribución de los cargos docentes y las necesidades edilicias de cada establecimiento.

Fuentes explicó que uno de los cambios que ya se están realizando es la eliminación de algunos interturnos en escuelas que tenían dificultades de infraestructura y que ahora cuentan con una menor cantidad de alumnos.

“Estamos sacando los interturnos dentro de aquellas escuelas que tenían alguna dificultad edilicia, bueno, por esto, porque va bajando la matrícula”, explicó.

También se analiza qué sucede cuando un docente se jubila y si ese cargo puede ser reorganizado con otra sala.

“Si una sala, a lo mejor, un docente se jubila y ese cargo a lo mejor se puede reagrupar con la sala que está al lado y demás, eso también ya lo venimos haciendo”, detalló.

El Gobierno analiza dónde habrá más alumnos

El impacto de la baja de natalidad no será igual en todos los sectores de la provincia. Por eso, Educación realiza un relevamiento de las zonas donde funcionan las escuelas y de las características de la población.

Según Fuentes, se estudia si se trata de barrios con población adulta, sectores nuevos con familias jóvenes o zonas donde puede modificarse la cantidad de estudiantes.

“Todo eso se viene haciendo con necesidades de edilicia, se viene realizando con la parte pedagógica un buen trabajo para poder ver que esto no nos suceda para otros años en adelante”, sostuvo.

La tendencia nacional también es a la baja

La ministra reconoció que la disminución de los nacimientos no es un fenómeno exclusivo de San Juan, sino que responde a una tendencia que se registra a nivel nacional y regional.

“La tendencia nacional y, bueno, por supuesto, de toda la región es que vaya disminuyendo”, afirmó.

Sin embargo, Fuentes planteó que San Juan también debe prepararse para un posible crecimiento poblacional por la llegada de personas desde otras provincias.

“Tenemos una mirada del San Juan del futuro que viene, que vamos a tener mucha gente que quizás venga a vivir a la provincia”, explicó.

Por ese motivo, Educación busca anticiparse a ambos escenarios: una menor cantidad de niños por la caída de la natalidad y, al mismo tiempo, un eventual aumento de la población que pueda modificar la demanda de escuelas.