San Juan atraviesa la fase de ascenso de la curva de enfermedades respiratorias, con una presencia de influenza que ha mostrado un comportamiento más agresivo en volumen que en la temporada anterior. Según los datos oficiales de la división de Epidemiología, el virus comenzó a circular de manera anticipada, afectando principalmente la consulta en guardias y centros de salud, con una carga de enfermedad que se concentra mayormente en menores de 15 años.

La doctora Liliana Bertoni, jefa del área, explicó a DIARIO HUARPE que, aunque los números de contagios son elevados, el sistema sanitario no se encuentra desbordado en su capacidad de internación.

“Si bien hemos tenido una mayor circulación de influenza que el año pasado, tenemos un 40% menos de camas ocupadas, y eso tiene que ver con el efecto de la vacunación”, detalló la profesional.

Esta reducción en la gravedad de los casos se atribuye a que la inmunización comenzó un mes antes de lo habitual, alcanzando un 91% de cobertura en los grupos de riesgo.

El adelantamiento de la curva

El análisis estadístico revela que el brote de este año se disparó mucho antes de lo previsto en el calendario epidemiológico. Mientras que a nivel nacional el adelantamiento fue de hasta ocho semanas, en San Juan se registró un inicio tres semanas antes que en 2025.

“Estamos en semana epidemiológica 24 en nuestra provincia y observamos el ascenso de la curva a partir de la semana 18. La primera semana fue de ascenso muy rápido, con un incremento de un 200% de casos notificados”, precisó Bertoni.

Posteriormente a ese salto inicial, la curva se estabilizó en un crecimiento sostenido de entre el 30% y 50% semanal. A pesar de esta mayor circulación viral comparativa, la funcionaria remarcó que la situación actual responde a lo esperado para la época:

“Comparativamente a la misma semana epidemiológica, nuestra curva está por encima de la del año pasado, pero porque también empezó antes a circular el virus”.

Consultas ambulatorias y neumonía

El impacto más fuerte se siente en la atención primaria, donde el virus genera una alta demanda pero sin derivar en complicaciones severas.

“La mayor carga de enfermedad es ambulatoria, no internado”, insistió la doctora, subrayando que esta es una diferencia clave con años anteriores.

En cuanto a las complicaciones posteriores, como la neumonía, San Juan se mantiene bajo control: “Estamos en zona de corredor endémico de seguridad, es decir, no estamos en alerta, no estamos en brote porque es lo que se espera en esta época del año con neumonía”.

Desde Salud explicaron que la neumonía suele aparecer tiempo después de los picos virales, generalmente entre las semanas 31 y 39, ya que el virus "prepara el camino" para las bacterias. Por ello, se instó a la población a no relajar las medidas de prevención, especialmente ante los tres meses de frío intenso que restan.

Recomendaciones y prevención

Bertoni enfatizó que la campaña de vacunación sigue abierta y es fundamental para mantener estos indicadores de baja internación.

“Quien no se vacunó aún y tiene factor de riesgo, por favor, acceda a la vacunación, está en tiempo de protegerse aún”, recomendó la jefa de Epidemiología.

Además, recordó la importancia de mantener la "etiqueta respiratoria", que incluye el lavado frecuente de manos, el uso del pliegue del codo al toser y la desinfección de superficies de alto contacto. “El virus sigue circulando, las medidas de prevención tienen que seguir”, concluyó la profesional ante el escenario invernal que aún no llega a su pico máximo.