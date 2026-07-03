San Juan registró una mejora superior a la media nacional en los resultados de las Pruebas Aprender 2025, según los datos difundidos por el Ministerio de Capital Humano. La provincia mostró avances tanto en Lengua como en Matemática respecto de la evaluación realizada en 2023 y alcanzó, además, niveles de participación por encima del promedio del país.

El Operativo Aprender se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2025 y evaluó a estudiantes de sexto grado de todas las escuelas primarias de gestión estatal y privada. En San Juan participaron el 99% de los establecimientos educativos, superando el promedio nacional del 95%, mientras que la asistencia de los alumnos alcanzó el 91,5%, frente al 84% registrado en el resto del país.

Fuerte crecimiento en Lengua

Los resultados muestran que San Juan mejoró 13,9 puntos porcentuales en Lengua entre las evaluaciones de 2023 y 2025.

El porcentaje de estudiantes que alcanzó los niveles Satisfactorio y Avanzado pasó del 59,7% en 2023 al 73,6% en la última evaluación, lo que representa un incremento cercano a 14 puntos.

La mejora provincial también superó el promedio nacional, que fue del 10,5%, ubicándose 3,4 puntos por encima de la media del país.

En paralelo, los niveles de desempeño más bajos descendieron del 40,3% al 26,4%, lo que refleja una disminución significativa de alumnos con resultados por debajo de los niveles esperados. Según el informe, solo un 5% de los estudiantes quedó ubicado en el nivel de desempeño más bajo.

También hubo avances en Matemática

En Matemática, el porcentaje de estudiantes que alcanzó niveles Satisfactorio y Avanzado pasó del 42,7% registrado en 2023 al 47,9% en 2025.

La mejora fue del 5,2%, superior al promedio nacional, que alcanzó el 3,5%.

Asimismo, los desempeños más bajos disminuyeron del 57,2% al 52%, reduciendo en 4,7 puntos la cantidad de alumnos ubicados por debajo del nivel básico.

Resultados que consolidan una tendencia

Desde el Gobierno provincial destacaron que los resultados evidencian un proceso de mejora sostenida en los aprendizajes y remarcaron que los avances responden a políticas educativas desarrolladas de manera continua.

En ese sentido, señalaron que la educación constituye uno de los pilares estratégicos para el desarrollo de la provincia y sostuvieron que la continuidad de las acciones y el fortalecimiento de los procesos pedagógicos permiten obtener mejoras progresivas que impactan en la calidad educativa de San Juan.