San Juan retoma las paritarias docentes este lunes

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a reunirse este lunes 2 de noviembre para retomar las negociaciones paritarias y discutir una nueva actualización salarial para el sector. El encuentro se realizará en el Ministerio de Educación y contará con la participación de representantes de UDAP, UDA y AMET, en una instancia clave para definir los ingresos de los trabajadores de la educación durante los últimos meses de 2026.

La reapertura de la discusión se produce luego de que venciera en octubre el último tramo del acuerdo salarial alcanzado en julio. En ese contexto, los sindicatos anticiparon que buscarán una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y que no se limite exclusivamente a una actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde UDAP, Daniel Perchichela adelantó que el gremio no considera suficiente una propuesta atada únicamente a la inflación. La postura apunta a discutir una mejora que contemple el deterioro de los salarios docentes y las necesidades del sector.

Por su parte, desde AMET, Adrián Ruiz anticipó que el sindicato reclamará un incremento mínimo del 6%. Además, descartó que el planteo esté orientado a conseguir un bono o una suma no remunerativa, ya que la intención es que la mejora tenga impacto efectivo en los haberes.

En tanto, UDA, a través de Karina Navarro, pondrá sobre la mesa la pérdida del valor índice y reclamará el reconocimiento de las diferencias salariales acumuladas.

El antecedente del último acuerdo salarial

La última negociación entre el Gobierno y los sindicatos se había cerrado en julio, con un esquema de incrementos que estableció pisos salariales garantizados para los docentes durante los meses siguientes.

Para octubre, el salario mínimo neto garantizado por cargo quedó establecido en $943.999,87. En tanto, el sueldo básico de un maestro de grado de jornada simple se fijó en $516.529,05.

Con estos antecedentes, la nueva ronda de negociaciones comenzará con posiciones sindicales que buscan mejorar los ingresos y una expectativa centrada en la propuesta que presentará el Ejecutivo provincial. El resultado de las conversaciones determinará el esquema salarial docente para el cierre del año.