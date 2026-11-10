La elite política y empresarial del país llegará a San Juan este jueves 12 de noviembre para participar de la undécima edición del Coloquio Pe&Re. El gobernador Marcelo Orrego, el economista Carlos Melconian, el empresario Nicolás Scioli y referentes de la minería, la economía y los negocios formarán parte de una convocatoria que reunirá a más de 300 asistentes y 14 disertantes. La actividad buscará poner a la provincia en el centro de las conversaciones sobre inversiones y oportunidades de desarrollo, con la minería como uno de los principales atractivos.

El encuentro se realizará de 9.30 a 13.30 en el Hotel Del Bono Park, bajo el lema "La Argentina construyendo oportunidades". La agenda combinará política, economía, real estate, negocios y minería, en un espacio pensado para generar vínculos entre representantes del sector público y privado y analizar el escenario económico argentino.

La nómina de disertantes y moderadores tendrá figuras de distintos ámbitos. Por San Juan participarán el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. También estarán el director ejecutivo de Leasing Argentina, Nicolás Scioli; el economista Carlos Melconian; Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold; y Ricardo Martínez, geólogo y consultor en minería.

La lista se completa con Darío Parlascino, presidente de Parques Industriales Argentina; Jorge Teixidor, arquitecto y socio de PYMEA; Pasty Lauria, CEO de Not Work y speaker transformacional; Alfonso Ponce, presidente de Xapor; y Sebastián Suárez, CEO de Arenas Villarobles y Filabe. La convocatoria también contará con los periodistas Paulino Rodrigues, de La Nación+, Mariano Bataller, de Telesol, y Daniel Tejada.

La presencia de empresarios, desarrolladores inmobiliarios, referentes industriales y actores vinculados a la minería será uno de los puntos centrales de la jornada. La intención es que quienes lleguen desde Buenos Aires y otras provincias puedan encontrarse con empresarios sanjuaninos, conocer proyectos, generar contactos y abrir conversaciones que luego puedan transformarse en inversiones.

En ese sentido, el CEO de Greco Group y productor del evento, Gustavo Greco, ya había planteado en su paso por Café de la Política la importancia de que San Juan aproveche esta convocatoria para generar vínculos con los principales actores económicos del país. La idea es que el encuentro no se limite a una sucesión de exposiciones, sino que funcione como una plataforma para concretar negocios. "El coloquio es un centro de negocios", resumió Greco. Además, explicó que los empresarios que llegarán desde distintos puntos del país tendrán la posibilidad de conocer el potencial sanjuanino y vincularse con quienes ya desarrollan actividades en la provincia.

La apuesta del organizador también apunta a que la llegada del Coloquio Pe&Re no sea un acontecimiento aislado. Greco aseguró que San Juan quedará instalada como sede oficial y que la intención es repetirlo todos los años, entre octubre y noviembre. "El coloquio ya queda como sede de San Juan", afirmó.

La decisión responde, según explicó, al crecimiento que observa en la provincia y a las oportunidades que podrían abrirse alrededor de la minería y las actividades vinculadas. De esta manera, San Juan buscará aprovechar la presencia de la dirigencia política y empresarial nacional para posicionarse como un destino de negocios e inversiones.