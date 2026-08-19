La Corte de Justicia de San Juan recibió este miércoles a dos de las máximas autoridades judiciales de Perú y Córdoba, en la antesala del II Encuentro Nacional de Oralidad, que se desarrolla en la provincia del 19 al 21 de agosto. La visita reunió a referentes de los tres poderes judiciales con el objetivo de intercambiar experiencias y profundizar la implementación de la oralidad como herramienta para agilizar los procesos y mejorar el servicio de Justicia.

La comitiva estuvo integrada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin, y el juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Ramiro Antonio Bustamante Zegarra. Ambos fueron recibidos por el presidente de la Corte sanjuanina, Daniel Olivares Yapur, junto a los ministros Juan José Victoria, Marcelo Jorge Lima y Adriana García Nieto, además de otras autoridades judiciales.

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Situación y Acuerdos del Edificio 25 de Mayo, Olivares Yapur calificó la visita como “histórica” y destacó que tanto Córdoba como Perú mantienen acuerdos de cooperación con San Juan para trabajar sobre la transformación de los sistemas procesales.

El encuentro reunió a importantes autoridades judiciales en San Juan.

“San Juan ha podido implementar la oralidad en todos los fueros: civil, laboral y familia”, explicó el presidente de la Corte. En ese sentido, destacó que la provincia se convirtió en el primer Poder Judicial del país en implementar la oralidad plena en segunda instancia, es decir, también en la etapa de apelación. Además, señaló que en el fuero Penal la oralidad fue uno de los ejes de los cambios procesales instrumentados durante los últimos siete años.

Las jornadas contarán con 21 expositores nacionales e internacionales y fueron coorganizadas junto al Poder Judicial de Córdoba. Según explicó Olivares Yapur, la actividad es uno de los resultados concretos del convenio firmado entre ambas instituciones para desarrollar propuestas académicas y de formación.

Domingo Sesin junto a Daniel Olivares Yapur durante el encuentro en la Corte.

En ese marco, Sesin destacó que el encuentro permitirá avanzar en las reformas judiciales a partir del trabajo conjunto. “La Oralidad busca acelerar los procesos y acercar al juez, fundamentalmente, a ser un protagonista clave en resolver el conflicto”, sostuvo el titular del Tribunal Superior de Justicia cordobés.

El intercambio con Perú

La presencia de Bustamante Zegarra adquiere especial relevancia debido a su participación en la implementación de la oralidad en Perú. Olivares Yapur explicó que recientemente se firmó un acuerdo para intercambiar conocimientos y experiencias entre ambos poderes judiciales, en momentos en que el país vecino avanza con cambios en sus sistemas procesales.

Ramiro Antonio Bustamante Zegarra, juez supremo de Perú, durante su visita a San Juan.

El magistrado peruano explicó que su país comenzó con proyectos piloto en 2018 y marcó una de las principales diferencias con la experiencia sanjuanina. “No tenemos una legislación todavía consolidada en el área civil, a diferencia de San Juan, que ya la tiene desde el año 2022”, señaló.

En ese sentido, Bustamante Zegarra aseguró que el convenio permitirá compartir las experiencias desarrolladas en ambos lugares y conocer las prácticas que dieron mejores resultados. “Lo que queremos es compartir estas experiencias, poder dar a conocer las buenas prácticas que venimos desarrollando y, de esta manera, mejorar el servicio de justicia”, afirmó.

Además, durante las Jornadas Nacionales de Oralidad, el juez supremo peruano tendrá a su cargo una exposición magistral. Para Olivares Yapur, su participación permitirá profundizar el intercambio de conocimientos en una materia que se convirtió en uno de los principales ejes de transformación del sistema judicial sanjuanino.