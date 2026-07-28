San Juan volverá a convertirse en un punto de referencia para la olivicultura internacional con una jornada técnica dedicada al Banco Mundial de Germoplasma de Olivo, considerado la reserva genética más importante de América y una de las más relevantes del mundo. La actividad se desarrollará el próximo 12 de agosto, de 11 a 14, en el Museo de la Historia Urbana (MHU), en el marco del XV Encuentro Internacional ArgOliva 2026.

El encuentro reunirá a productores, investigadores, técnicos, académicos y representantes del sector público y privado para analizar el presente y el futuro de la actividad olivícola, con eje en la conservación de los recursos genéticos, la calidad del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y la innovación aplicada a la producción.

Uno de los principales temas será el rol estratégico que cumple el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo, reconocido por el Consejo Oleícola Internacional (COI), que alberga cientos de cultivares y constituye una herramienta clave para preservar la biodiversidad y desarrollar nuevas variedades adaptadas a los desafíos del cambio climático.

La jornada también incluirá paneles técnicos sobre los parámetros químicos y sensoriales que determinan la calidad del aceite de oliva virgen extra, además de actividades de análisis organoléptico y catas guiadas para profundizar el conocimiento sobre uno de los productos emblemáticos de San Juan.

Otro de los ejes será la articulación entre organismos públicos, instituciones técnicas y empresas privadas, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector, promover la innovación tecnológica y consolidar la presencia de los productos sanjuaninos en los mercados internacionales.

La actividad será gratuita y contará con cupos limitados. Los interesados podrán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected].

Con esta propuesta, ArgOliva 2026 vuelve a posicionar a San Juan como uno de los principales polos olivícolas del continente, reafirmando el protagonismo de la provincia en la investigación, conservación y desarrollo de una actividad que continúa ganando reconocimiento a nivel mundial.