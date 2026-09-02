En el marco del Día de la Industria Nacional, cerca de 700 instituciones educativas de San Juan abrieron sus puertas para mostrar los proyectos desarrollados por sus estudiantes. La propuesta forma parte del programa “San Juan Produce Saberes”, una iniciativa que busca renovar la tradicional Feria de Ciencias y acercar los aprendizajes escolares al mundo productivo y a los desafíos del futuro.

Alumnos mostraron a la comunidad los proyectos creados en las aulas.FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, visitó la Escuela 14 de Febrero y explicó a DIARIO HUARPE que la jornada representa una nueva manera de trabajar los proyectos dentro de las aulas. “Hoy 2 de septiembre celebramos el Día de la Industria Nacional y estamos reversionando también lo que es la Feria de Ciencia”, expresó la funcionaria.

Una Feria de Ciencias con un nuevo enfoque

FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

Fuentes destacó que las experiencias educativas deben adaptarse a los cambios que atraviesan los estudiantes y las escuelas. En ese sentido, explicó que la propuesta apunta a generar aprendizajes más dinámicos, en los que los alumnos puedan investigar, experimentar y desarrollar proyectos a partir de sus propios intereses. “Nuestros estudiantes no son los mismos, nuestras escuelas no son las mismas y tenemos que trabajar en torno a ello”, afirmó.

La iniciativa propone que una pregunta pueda convertirse en el punto de partida de un proyecto escolar. A partir de allí, los estudiantes trabajan con distintas áreas y conocimientos, integrando matemática, lengua y ciencias, entre otras disciplinas.

La ministra remarcó además la importancia del aprendizaje basado en proyectos, una metodología que permite a los alumnos participar activamente en la construcción de conocimientos.

Más de 1.300 proyectos en toda la provincia

Los estudiantes fueron protagonistas de las exposiciones en sus escuelas.FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

La jornada reúne 1.312 proyectos escolares, elaborados por estudiantes de diferentes niveles y modalidades educativas. Las exposiciones se desarrollan en dos turnos, de 10 a 12 y de 14 a 16.

Cada institución participante abre sus puertas para que las familias y la comunidad puedan conocer el trabajo realizado durante el ciclo escolar. “Los estudiantes tienen la posibilidad de contarle a su familia qué es lo que han hecho en la escuela, qué se hace en cada aula”, señaló Fuentes.

Para la ministra, la instancia también representa una oportunidad para que los chicos desarrollen sus capacidades de comunicación y presentación, al explicar los proyectos que prepararon junto a sus docentes.

Educación, tecnología y preparación para el futuro

Investigación y creatividad fueron protagonistas de las exposiciones escolares. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

La propuesta de “San Juan Produce Saberes” incorpora además contenidos vinculados con la alfabetización digital y la educación financiera, junto con experiencias relacionadas con la producción y el futuro de la provincia.

Fuentes destacó que el objetivo es acompañar a los estudiantes en la construcción de conocimientos que les permitan comprender los cambios y desafíos que atraviesa San Juan.

La iniciativa por el Día de la Industria comenzó a desarrollarse durante la gestión del gobernador Marcelo Orrego, con la intención de llevar esta temática a las escuelas de toda la provincia.

Una muestra que también se verá en vivo

La jornada cuenta además con una transmisión desde el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación. El streaming permite ampliar el alcance de las exposiciones y mostrar de manera virtual parte del trabajo realizado en los establecimientos.

A la transmisión central se suman alrededor de 40 escuelas por turno, que realizan sus propias emisiones en vivo para compartir sus proyectos y actividades.

De esta manera, el Día de la Industria se transforma también en una gran muestra educativa provincial. Las escuelas abren sus puertas y los estudiantes se convierten en protagonistas de una jornada que busca mostrar que investigar, crear y producir conocimientos también es una manera de preparar a San Juan para el futuro.