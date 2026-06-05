San Juan, San Luis y Mendoza dieron un nuevo paso en la integración regional con la creación del Ente Regional Cuyo Cultura, una herramienta que buscará coordinar políticas comunes para fortalecer las industrias culturales y creativas de la región.

El acuerdo fue suscripto este jueves en Mendoza durante el Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Aunque el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego no participó de manera presencial, la provincia estuvo representada por funcionarios de su gestión, entre ellos el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

Firma del acuerdo regional entre gobernadores y el representante de la provincia.

La iniciativa fue firmada por los gobernadores Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones, y apunta a consolidar una agenda compartida para impulsar sectores como la música, el audiovisual, los videojuegos, el diseño, la edición y las artes escénicas.

Uno de los principales objetivos del nuevo organismo será generar herramientas que permitan potenciar la actividad cultural como sector productivo, promover inversiones y desarrollar proyectos conjuntos entre las tres provincias cuyanas.

Durante la presentación, Cornejo destacó que las industrias creativas representan una oportunidad para la generación de empleo y remarcó la necesidad de construir políticas regionales que permitan aprovechar el potencial cultural existente en cada territorio.

Por su parte, Poggi señaló que la cultura genera valor agregado para las economías provinciales y consideró que debe ser concebida como un motor de desarrollo económico. Además, destacó la puesta en marcha del Ente Regional Cuyo Cultura como una instancia para profundizar el trabajo conjunto entre las provincias.

Entre las primeras acciones proyectadas figura la realización del II Foro de Desarrollo Económico de las Artes Escénicas, previsto del 5 al 8 de agosto en San Luis. Allí también se presentará formalmente el Corredor Artístico Cuyano, una iniciativa que buscará fortalecer la circulación de producciones y artistas entre San Juan, Mendoza y San Luis.

Las provincias también avanzan en otros proyectos de integración cultural. Uno de ellos es la propuesta para que la tonada cuyana sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.

El lanzamiento del ente regional se realizó en el marco del programa "Una hoja de ruta hacia un futuro federal", impulsado por el CFI para promover políticas coordinadas entre las provincias y facilitar el acceso a financiamiento para proyectos estratégicos.

El encuentro reúne a funcionarios, especialistas y referentes culturales de todo el país para debatir desafíos vinculados a las industrias creativas, la economía cultural, los festivales, la inteligencia artificial y el diseño de políticas públicas destinadas al sector.