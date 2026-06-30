San Juan se prepara para una ola de frío con chances de nevadas durante el miércoles

El frío volverá a sentirse con fuerza en San Juan durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá un marcado descenso de temperatura desde el miércoles 1 de julio, con condiciones que podrían favorecer la presencia de nevadas en algunos sectores.

Para este martes 30 de junio se espera una jornada más estable, con cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, y despejado hacia la noche. La temperatura mínima será de 0 grados y la máxima alcanzará los 15 grados, con vientos leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El cambio de condiciones llegará durante la madrugada del miércoles, cuando ingresará viento del sector sur con mayor intensidad. El SMN prevé ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 kilómetros por hora, acompañando un descenso pronunciado de la temperatura.

Durante la mañana del miércoles se esperan lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 4 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el sur con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Por la tarde podrían registrarse chaparrones, con una máxima estimada de apenas 10 grados. Hacia la noche, el pronóstico vuelve a indicar la posibilidad de lluvias y nevadas, con una temperatura cercana a los 5 grados y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El escenario previsto combina tres factores clave: bajas temperaturas, ingreso de aire frío desde el sur y humedad suficiente para generar precipitaciones. Aunque la probabilidad indicada por el organismo nacional es moderada, la posibilidad de nevadas será uno de los puntos destacados del pronóstico para San Juan, especialmente en zonas de mayor altura.