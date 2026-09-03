San Juan será la primera provincia del país en implementar una metodología que busca reunir al sistema científico, el Estado y los sectores productivos para desarrollar soluciones vinculadas a la gestión de residuos. La iniciativa se concretará el próximo 9 y 10 de septiembre, durante el primer Workshop Estratégico Refres: Rediseñando el Futuro de los Residuos.

El encuentro tendrá como objetivo vincular las capacidades científicas y tecnológicas disponibles con problemáticas concretas del territorio y avanzar en posibles proyectos que puedan aplicarse en la provincia.

La actividad es organizada por el Conicet, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Ingeniería Química, y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Además, contará con el apoyo de los ministerios de Minería y de Producción.

Durante las dos jornadas participarán investigadores y especialistas sanjuaninos y de otros puntos del país, además de representantes de organismos públicos, empresas, sectores productivos, instituciones y agentes vinculados al financiamiento.

Entre los principales temas que se abordarán aparecen la economía circular y la gestión de residuos, pero la propuesta también alcanzará otras áreas relacionadas con el desarrollo productivo y ambiental, como agua, energía, agroindustria, minería, efluentes, tecnologías limpias, nuevos materiales y energías renovables.

Uno de los puntos centrales del workshop será la realización de siete Mesas de Trabajo científico-técnicas. Seis estarán dedicadas a áreas temáticas específicas y habrá una mesa transversal.

En esos espacios se buscará identificar cuáles son los problemas existentes, qué capacidades científicas y tecnológicas están disponibles para enfrentarlos y qué oportunidades pueden convertirse en proyectos concretos. También se analizarán posibles mecanismos para implementar y financiar las iniciativas que surjan.

Una vez finalizadas las jornadas, los resultados de las mesas serán sistematizados con la intención de que sirvan como insumo para avanzar en una futura agenda y hoja de ruta provincial.

Desde la organización plantearon que el workshop no pretende quedar limitado a las dos jornadas, sino funcionar como punto de partida para una articulación sostenida entre los diferentes sectores. La intención es transformar conocimientos científicos y necesidades del territorio en desarrollos tecnológicos y soluciones que puedan tener una aplicación concreta en San Juan.

Quienes quieran participar del evento o integrar las Mesas de Trabajo deberán realizar una inscripción previa mediante los formularios habilitados por la organización.