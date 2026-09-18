Un ambiente agradable se instalará sobre la provincia de San Juan durante la jornada del viernes 18 de septiembre, en el marco de un paulatino incremento de los registros térmicos y sin probabilidades de precipitaciones. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima partirá desde los 10°C para luego dar paso a una tarde en la que el termómetro escalará hasta alcanzar una máxima estimada de 27°C.

El ascenso de las marcas térmicas se notará desde las primeras horas de la mañana, momento en el que el registro sobrepasará con rapidez los 19°C. A lo largo del día persistirá un firmamento parcialmente cubierto por nubes, acompañado por condiciones de tiempo estable que predominarán durante casi todo el periodo.

El punto cumbre del calor ocurrirá en horas de la tarde, cuando se consolide la cifra de 27°C. Durante ese lapso se aguarda la presencia de corrientes de aire moderadas, con velocidades registradas entre los 7 y 22 kilómetros por hora, las cuales irán cambiando de dirección a medida que transcurran las horas.

Al llegar la noche sobrevendrá un paulatino enfriamiento ambiental que dejará los valores en torno a los 17°C. La falta de lluvias permitirá un cierre de jornada caracterizado por el sosiego en todo el territorio provincial.

Esta tendencia favorable para el aire cálido continuará afianzándose de cara a los próximos días, ya que las proyecciones meteorológicas señalan que el termómetro podría superar los 30°C durante la tarde del sábado.