El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su actualización del pronóstico climático trimestral para el período comprendido entre noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. La novedad central para San Juan radica en un giro respecto a las proyecciones anteriores: tras un informe previo que anticipaba precipitaciones superiores a lo habitual, el nuevo análisis ubicó a la provincia en la categoría de lluvias normales o inferiores a lo normal.

Esta modificación resulta de vital trascendencia para la región que atraviesa un marco sostenido de sequía y confiaba en la consolidación del fenómeno de El Niño para recuperar sus reservas hídricas y alimentar las cuencas locales. Aunque la irrupción de este evento global generó expectativas de alivio en Cuyo, el mapa oficial determinó que la probabilidad de acumulados por encima de la media histórica se desplazó hacia el centro y el este del país.

Del optimismo inicial a un escenario de prudencia hídrica

En la proyección emitida en septiembre para el trimestre anterior (octubre-noviembre-diciembre), el centro-sur de Cuyo figuraba entre las zonas con mayor probabilidad de registrar montos de agua superiores a los valores habituales. Sin embargo, en la actualización elaborada para el período estival que abarca noviembre, diciembre y enero, el SMN modificó los parámetros y reubicó a San Juan dentro del rango de precipitaciones acumuladas normales o inferiores a lo habitual.

De acuerdo con las escalas del organismo nacional, las áreas señaladas en gris y marrón reflejan la probabilidad de un comportamiento pluviométrico moderado o deficitario. En contraste, los sectores donde se aguardan lluvias superiores a lo normal (en verde) se concentran en el Litoral (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones), oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa y provincia de Buenos Aires.

Posibilidad de tormentas intensas y variación de temperaturas

El informe del SMN enfatiza una distinción metodológica clave: la proyección trimestral expresa tendencias promediadas en tres meses y no implica la ausencia total de lluvias. A pesar de que el acumulado general no insinúe un superávit hídrico, el fenómeno de El Niño conserva la capacidad de desencadenar tormentas puntuales de desarrollo severo.

Esto significa que pueden registrarse episodios de lluvias intensas o localmente fuertes en plazos breves. Sin embargo, dichos eventos aislados no modificarán necesariamente el balance pluviométrico global del trimestre, el cual mantendrá un sesgo hacia la normalidad o la escasez en el territorio provincial.

Respecto de las marcas térmicas, el pronóstico para el norte de Cuyo —donde se ubica San Juan— sitúa a las temperaturas medias estivales en valores normales o inferiores a lo habitual. Esta previsión contrasta con el NOA y el sur patagónico, con registros superiores al promedio. De todos modos, los técnicos aclararon que la tendencia no descarta jornadas de calor intenso.

Perspectivas para la gestión del recurso hídrico provincial

El panorama planteado por el SMN impone un desafío estratégico a la gestión hídrica de San Juan. Al no contar con señales de precipitaciones abundantes en el verano, las autoridades y productores deberán sostener esquemas de uso eficiente del agua, optimizando el riego y monitoreando el comportamiento de las fuentes cordilleranas y acuíferos subterráneos.

En el mapa nacional, San Juan comparte la condición de lluvias normales o inferiores con el este del NOA, mientras que el oeste del NOA y el sur patagónico serán las zonas más secas.

Dato

El SMN reitera la recomendación de consultar diariamente el sistema de alertas tempranas para prever contingencias meteorológicas puntuales.