El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, recibió este miércoles al secretario de Gobierno del departamento Valle Fértil, Francisco Flores, en un encuentro donde se reafirmó la defensa de los límites históricos de la provincia.

Durante la reunión, el funcionario vallisto entregó una nota formal en la que expresó la postura del departamento en respaldo a la integridad territorial sanjuanina y al reconocimiento de los límites establecidos históricamente.

Martín destacó la importancia de sostener una posición institucional basada en la historia, la legalidad y el respeto por la identidad provincial. En ese sentido, aseguró que Valle Fértil forma parte del patrimonio histórico y territorial de San Juan.

“Los límites de la provincia no están en discusión”, remarcaron desde el ámbito institucional, al referirse a cualquier planteo que pueda generar cuestionamientos sobre la delimitación territorial sanjuanina.

El encuentro se desarrolló en el marco de las acciones impulsadas para fortalecer la defensa de los intereses provinciales y del patrimonio histórico de San Juan, con la participación de representantes departamentales.

La presentación de Valle Fértil se suma a las expresiones institucionales que buscan reafirmar la posición de la provincia respecto de su territorio y sus antecedentes históricos.