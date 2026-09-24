San Juan suma un segundo laboratorio minero con capital 100% local

San Juan sumará en octubre un segundo laboratorio especializado en servicios para la minería, apenas cinco meses después de la apertura del primero. Se trata de Geominlab, un laboratorio geoquímico y metalúrgico que funcionará en el Parque Industrial Pocito, con una inversión de US$2,5 millones financiada en un 100% con capitales locales. La empresa prevé procesar más de 15.000 muestras mensuales y generar 24 puestos de trabajo, con foco en la incorporación de profesionales y técnicos de la provincia.

El proyecto responde al crecimiento sostenido de la minería y a una demanda cada vez mayor de servicios analíticos con estándares internacionales. Hoy, buena parte de las muestras que se extraen en San Juan deben trasladarse a otras provincias o al exterior para su análisis, lo que implica mayores costos y tiempos. La instalación de laboratorios en origen apunta a revertir esa lógica: realizar los análisis en la provincia y evitar que el valor agregado del proceso se vaya afuera.

Qué hará el nuevo laboratorio

Geominlab ocupará una infraestructura de 700 metros cuadrados con equipamiento de última generación. Ofrecerá servicios geoquímicos —análisis de oro por ensayo a fuego, plata, cobre y multielementos por multiácido e ICP— junto con ensayos metalúrgicos de flotación, lixiviación y granulometría. Todo el proceso se respaldará con un sistema LIMS que garantiza la trazabilidad digital de cada muestra, desde la recepción hasta la liberación del reporte al cliente.

La empresa ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y avanza en paralelo hacia las certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 17025, con las que acreditará formalmente su competencia técnica. Su equipo técnico aporta, según la empresa, más de 25 años de experiencia en minería y metalurgia.

Además de incorporar infraestructura y tecnología, el proyecto apunta a vincularse con universidades, centros de investigación y otros actores del ecosistema productivo. La empresa se presenta como "un socio estratégico para las empresas mineras que operan en San Juan y la región, ofreciendo respuestas analíticas rápidas, precisas y trazables en cada etapa de sus proyectos".

Dos en cinco meses

El antecedente inmediato es Lenor, que el pasado 29 de abril inauguró en el Parque Industrial de Chimbas el primer laboratorio de capitales argentinos orientado específicamente a la actividad minera, con alcance a las provincias de la cordillera. En esa oportunidad se informó de una inversión de US$4 millones para equipar un predio de 8.000 metros cuadrados ubicado sobre Ruta 40 y Callejón Blanco. Allí se realizan ensayos geoquímicos, metalúrgicos, medioambientales y de seguridad requeridos por la industria.

La comparación entre ambos proyectos muestra dos modelos distintos: Lenor apostó por una superficie mayor y una inversión más alta, mientras que GEOMINLAB se concentra en una instalación más compacta (700 m²) y una inversión menor (US$2,5 millones), pero con una capacidad de procesamiento declarada de 15.000 muestras mensuales y un plantel de 24 empleados.

La llegada de un segundo laboratorio había sido anticipada días atrás por el secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, quien señaló que el movimiento generado por la minería ya comenzaba a sentirse en actividades como la metalmecánica, el catering, la logística y los laboratorios especializados en análisis de muestras.

Por qué importa

La apertura de dos laboratorios mineros en menos de medio año no es un dato aislado. San Juan tiene varios proyectos de cobre en distintas etapas —desde la exploración avanzada hasta la construcción—, y todos demandan análisis de muestras de manera intensiva. Hasta ahora, buena parte de esos servicios se contrataban fuera de la provincia.

La consolidación de un polo local de servicios analíticos tiene tres efectos concretos: reduce costos y tiempos para las mineras, retiene en San Juan el valor agregado de una etapa clave de la cadena minera y genera empleo calificado para profesionales y técnicos sanjuaninos. En un contexto donde la provincia busca que los beneficios de la minería queden en el territorio, la radicación de este tipo de infraestructura con capitales locales es una señal concreta.

Geominlab será, además, la única sede en el país del laboratorio, según informó la empresa, y atenderá también a otras regiones.