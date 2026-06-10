El plan de descentralización y fortalecimiento del sistema de salud pública en San Juan sumó un capítulo clave. El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia ya incorporó a 22 médicos especialistas, entre profesionales oriundos de otras provincias y sanjuaninos que fueron repatriados, con el objetivo de cubrir las especialidades más críticas y descomprimir las guardias de los hospitales Guillermo Rawson y Marcial Quiroga.

Al ser consultado sobre la llegada de estos profesionales que faltaban en la provincia, el funcionario expuso a DIARIO HUARPE que: "Llevamos 22 especialistas sumados de otras provincias y otros sanjuaninos que hemos repatriado también, que estaban en otras provincias realizando su profesión y los hemos repatriado".

Respecto a las áreas médicas que se lograron reforzar con este contingente de profesionales, Dobladez pormenorizó: "Hemos traído cardiología, oftalmología, neumonología, gastroenterología, cirugía, clínica médica, entre otros, porque son varias especialidades". Estos médicos están siendo distribuidos de forma estratégica: "Los hemos ido incorporando en la medida que vemos donde es necesaria la especialidad. Por supuesto, hay especialidades que las necesitamos en todos lados, es donde más población tenemos y más demanda, es donde las vamos incorporando", aclaró.

El fin de la salud "hasta la una" y nuevas guardias 24 horas

El arribo de los especialistas se complementa con una fuerte reestructuración en la atención de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El ministro remarcó que el objetivo es romper con el viejo esquema burocrático. "Es como estamos sumando servicios acá. Lo sumamos ya en Calingasta, que sumamos horario de vespertino, que estamos sumando acá también. Acá también va a haber horario de vespertino. La asistencia a la salud se corta a la una. Acá vamos a tener horario de vespertino todos los días, incluidos los sábados, en la mañana", anunció.

Este cambio de paradigma ya se está aplicando en las guardias médicas de 16 centros asistenciales de la provincia, y esta semana se sumarán dos puntos neurálgicos más: Chimbas (en el CAPS Báez Laspiur) y Santa Rosa, en el departamento 25 de Mayo (mencionando la zona de 9 de Julio).

En estos lugares, el médico de guardia no estará solo, sino que contará con un soporte de diagnóstico total. "Donde acompaña al médico que está de guardia, farmacia, radiología y laboratorio. Será las 24 horas, los 365 días del año", explicó la autoridad.

El objetivo: vaciar las guardias de los grandes hospitales

La meta final de esta fuerte inversión en recurso humano y servicios de diagnóstico de 24 horas es evitar el histórico peregrinaje de los pacientes de los departamentos hacia la Capital de la provincia.

"El objetivo es que el paciente venga a hacerse la atención diagnóstica con el médico, pero sea un diagnóstico más preciso con laboratorio y radiología, y se lleve la medicación, el tratamiento, que es lo importante. Eso nos permite ir descongestionando el Rawson y Marcial Quiroga, que es lo importante y lo que buscamos", concluyó el ministro Dobladez.