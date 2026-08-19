San Juan sumó cinco empresas vinculadas a la minería en seis meses

El crecimiento de la actividad minera en San Juan comenzó a generar nuevos movimientos en el sector privado, con la instalación de empresas vinculadas principalmente a la prestación de servicios para la minería. Según explicó Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción, en Radio Sarmiento, durante los últimos seis meses se concretó la llegada de cinco compañías que, en conjunto, proyectan incorporar alrededor de 100 trabajadores.

Martín señaló que las inversiones abarcan distintos rubros, entre ellos laboratorios, servicios de consultoría y empresas metalmecánicas. Algunas ya comenzaron sus actividades y otras avanzan con obras de infraestructura y ampliaciones.

Entre los casos mencionados se encuentra Lenor, que inauguró un predio propio sobre Ruta 40 con una inversión cercana a los 4 millones de dólares, además de un laboratorio de consultoría que alquiló instalaciones en un parque industrial. También se refirió a empresas de servicios metalmecánicos que se instalaron en Albardón y a la ampliación de Finning, ubicada en el acceso Este de la provincia.

A estos proyectos se suma la ampliación del Laboratorio Raffo, perteneciente al Grupo Adium, que se encuentra en la etapa final de obra y cuya inauguración está prevista para fines de octubre o noviembre. De acuerdo con Martín, la inversión alcanza los US$60.000.000.

“En los últimos seis meses ha habido un incremento no solamente en las consultas, sino también en la decisión de pensar apostar por San Juan”, afirmó el funcionario.

Servicios para la nueva minería

Martín explicó que buena parte de las consultas que recibe la provincia corresponden a empresas que buscan brindar servicios relacionados con la actividad minera.

Entre los sectores interesados mencionó catering, hotelería, metalmecánica y otros servicios especializados. También señaló que una empresa de Santa Fe que ganó, junto con PowerChina, la licitación vinculada a los módulos del proyecto Vicuña se encuentra buscando un espacio para instalarse en San Juan.

El funcionario sostuvo que este movimiento empresarial se relaciona con las expectativas generadas por el crecimiento de la minería y con la necesidad de que la provincia pueda responder a las nuevas demandas de servicios y proveedores.

Las cinco empresas que ya se instalaron representarían, según la estimación oficial, unos 100 puestos de trabajo en los próximos meses, considerando tanto las etapas de construcción como el inicio de las operaciones.

Mercado Libre y una inversión que también impactará en el empleo

Durante la entrevista, Martín también se refirió al desembarco de Mercado Libre en San Juan. Según explicó, la empresa ya adquirió un terreno cercano a la Ruta 20 y avanza con las distintas etapas necesarias para construir un centro logístico.

El proyecto contempla inicialmente un depósito de aproximadamente 4.000 metros cuadrados y podría generar un incremento de unas 200 personas entre empleo directo e indirecto.

La empresa tendría previsto comenzar a operar entre abril y mayo de 2027, de acuerdo con la información que maneja el Ministerio de Producción. Actualmente, avanzaría con la licitación para la preparación del terreno y la construcción del establecimiento.

El funcionario también destacó que la llegada de la compañía puede representar una oportunidad para que productores sanjuaninos incorporen sus productos a la plataforma de comercio electrónico.

En particular, mencionó al sector vitivinícola y señaló que actualmente existen vinos de distintas provincias en la plataforma, pero que San Juan todavía no tiene una presencia equivalente.

Una agenda que combina minería, industria y logística

Para Martín, el desafío provincial no se limita a atraer inversiones, sino también a generar las condiciones para que las nuevas empresas encuentren infraestructura, mano de obra y servicios disponibles.

La estrategia incluye fortalecer los parques industriales, mejorar la conectividad y anticipar la demanda de proveedores que acompañará la expansión minera.