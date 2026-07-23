El Ministerio de Minería de San Juan ordenó la inscripción de un nuevo yacimiento de bentonita en Calingasta, denominado "ALITA", a nombre de la empresa Grupo Idaho S.A.S. La medida quedó formalizada mediante una resolución oficial, que además dio inicio al procedimiento administrativo para la consolidación de los derechos mineros sobre el área.

La inscripción abre un período de 60 días, durante el cual el Estado provincial convoca a terceros que consideren afectados sus derechos a presentar oposiciones o reclamos, tal como establece la normativa minera vigente. Una vez cumplido ese plazo y si no se registran objeciones, el procedimiento continuará hasta completar la inscripción definitiva del yacimiento.

Grupo Idaho S.A.S. es una empresa argentina constituida en 2017, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La compañía desarrolla actividades vinculadas a la producción y comercialización de minerales no metálicos, orientados principalmente a las industrias petrolera, agropecuaria, ganadera y de tratamiento de aguas. Su director general de Operaciones es Darío Pablo Godoy.

La bentonita es un mineral industrial ampliamente utilizado en sectores como la industria petrolera, la agricultura, la ganadería, la fundición, la perforación de pozos y el tratamiento de aguas, debido a sus propiedades de absorción y sellado. Su demanda continúa creciendo, impulsada por el desarrollo de actividades como la explotación de hidrocarburos no convencionales -especialmente Vaca Muerta- y la producción agropecuaria.

Si bien el departamento Calingasta es reconocido por sus grandes proyectos de cobre, como El Pachón y Los Azules, también concentra importantes recursos de bentonita, caolín, sulfatos, calizas y otros minerales no metalíferos que abastecen tanto al mercado interno como a distintas industrias de exportación.

El nuevo yacimiento se suma a una larga tradición minera en el departamento, donde existen minas históricas como Don Aníbal, María Rosa, Susana y La Petisa, con expedientes que datan desde 1940. La bentonita es considerada uno de los principales recursos mineros no metalíferos de la región y su presencia en Calingasta refuerza el potencial de la zona más allá del cobre.