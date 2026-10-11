San Juan tendrá actividad reducida durante el feriado del 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, San Juan tendrá una jornada con actividad reducida por el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La mayoría de los comercios del microcentro permanecerá cerrada, mientras que algunos rubros y servicios funcionarán con esquemas especiales.

La Cámara de Comerciantes Unidos confirmó que gran parte de los locales no abrirá sus puertas. La decisión se tomó en un contexto de bajo movimiento comercial y mayores costos para quienes deciden trabajar durante un feriado.

El cierre no será total. Los locales gastronómicos, algunos kioscos y determinados negocios de cercanía podrán atender al público, aunque los horarios dependerán de cada establecimiento.

Cómo funcionará el comercio

El escenario será diferente al de una jornada habitual en el centro sanjuanino. Quienes necesiten realizar compras deberán tener en cuenta que la oferta comercial será limitada y que buena parte de los negocios retomará su actividad habitual el martes.

Desde el sector comercial también buscan concentrar esfuerzos en los días previos al Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre. La fecha representa una oportunidad importante para recuperar ventas después de semanas de menor movimiento.

La decisión de cerrar durante el feriado también está vinculada con los costos laborales adicionales que implica abrir. Entre ellos se encuentran el pago correspondiente a la jornada y el franco compensatorio para los trabajadores.

Bancos y organismos públicos

Los bancos no brindarán atención presencial durante el lunes por tratarse de un feriado nacional. Sin embargo, seguirán disponibles alternativas como cajeros automáticos, homebanking, aplicaciones bancarias, transferencias y pagos electrónicos.

Las dependencias de la Administración Pública tampoco tendrán atención presencial. Por eso, quienes tengan trámites pendientes deberán prever su realización para los días hábiles o utilizar los canales digitales disponibles.

Qué pasará con los colectivos

El transporte público de pasajeros funcionará con una frecuencia similar a la de un domingo. Esto implica una menor cantidad de servicios respecto de una jornada laboral habitual.

Los usuarios que necesiten trasladarse por San Juan deberán consultar previamente los horarios y recorridos para evitar demoras. El esquema alcanzará al servicio de colectivos durante el feriado del lunes.

El 12 de octubre es un feriado nacional establecido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha destinada a promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el respeto por los pueblos originarios.