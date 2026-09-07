El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (Cpcesj) realizará el 2 y 3 de octubre las 9º Jornadas Nacionales de Sostenibilidad y 1º Jornadas Nacionales de Ética y Compliance, un encuentro que reunirá a profesionales, empresarios y referentes de distintas provincias para debatir sobre nuevas herramientas de gestión, transparencia y desarrollo productivo.

Bajo el lema “Liderar con valor: El profesional como motor del desarrollo”, las jornadas estarán organizadas en cinco bloques temáticos que abordarán desde las tendencias internacionales en sostenibilidad hasta la aplicación del compliance (cumplimiento de normas, controles y buenas prácticas) en las empresas.

Luis Muñoz, contador público y miembro de la Comisión de Ética y Compliance del Consejo, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que uno de los principales ejes estará puesto en la actividad minera y en las nuevas exigencias que deberán afrontar las empresas que busquen participar de esa cadena de valor.

“Trabajaremos mucho la parte del compliance en la minería”, señaló Muñoz. El programa contempla además la participación de responsables de áreas de cumplimiento de empresas mineras, que integrarán un panel para compartir experiencias y abordar cómo trabajan la sostenibilidad y la relación con las comunidades.

La primera jornada estará enfocada en tendencias ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), regulaciones y estándares internacionales, reportes de sostenibilidad y herramientas para una gestión sostenible. También se tratarán la gestión de riesgos, la debida diligencia y la doble materialidad, una metodología que permite analizar cómo una actividad impacta sobre su entorno y cómo los factores externos pueden afectar a una organización.

El tercer bloque estará dedicado a Ética, Compliance y Gobernanza, con contenidos vinculados a programas de integridad, mapas de riesgos, compliance en pequeñas y medianas empresas y transparencia corporativa. Allí también está prevista la presentación del libro Compliance Sector Público y un panel de empresas para analizar experiencias concretas de San Juan.

Las jornadas incluirán además un bloque sobre finanzas sostenibles, con temas como bonos, regulación de la Comisión Nacional de Valores, calificación de riesgo y herramientas financieras. El cierre estará orientado al desarrollo productivo y la sostenibilidad en San Juan, con un panel sobre estrategias de sostenibilidad y transparencia en la matriz productiva provincial.

Muñoz destacó que la convocatoria no estará limitada a profesionales de ciencias económicas. La organización extendió la invitación a empresarios y cámaras de proveedores de San Juan y de otras provincias, entre ellas Mendoza, La Rioja, Catamarca y Salta.

Entre los disertantes mencionados se encuentran María Dolores Troyano, referente nacional en ética y compliance y autora de Compliance Sector Público, y Judith Bulián, especialista en la materia que expondrá sobre compliance aplicado a la minería y al sector petrolero a partir de la experiencia de Vaca Muerta.

Las inscripciones ya comenzaron y, según Muñoz, al momento de la entrevista había entre 50 y 60 profesionales anotados. La organización proyecta una asistencia de al menos 200 personas entre profesionales, empresarios y representantes de cámaras.

La actividad será arancelada, con un costo general de $50.000 y un descuento para los matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Además, se acordaron tarifas promocionales en alojamiento y gastronomía para quienes lleguen desde otras provincias o departamentos de San Juan.