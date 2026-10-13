San juan tendrá la tecnicatura de sommelier a partir del 2027

El Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas, ubicado en la Escuela Fontana de la ciudad de San Juan, concretará en 2027 el plan de transformación más grande de su historia bajo la gestión de su rectora Claudia Sánchez. La institución provincial incorporará la Tecnicatura Superior en Sommelier y reconvertirá la carrera de Fruticultura y Horticultura en la Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos.

La nueva formación de Sommelier durará tres años y abarcará productos regionales como dulces, mermeladas, melón, aceite y aceituna, más allá del ámbito vitivinícola tradicional. Por su parte, la reestructuración de Fruticultura y Horticultura hacia la producción alimentaria industrial responde a que la orientación previa de campo no alcanzaba la matrícula esperada por el Ministerio de Educación de la Provincia. La institución fue fundada en 1996 como desprendimiento de la Escuela de Enología creada en 1862 por Domingo Faustino Sarmiento y cuenta con 180 alumnos por año.

El rediseño curricular modificará la carga horaria a partir de 2027 tras las pautas del INET. Asignaturas claves como química inorgánica, orgánica y analítica, junto con Enología, dejarán el formato cuatrimestral de 2017 para convertirse en materias anuales. Asimismo, las prácticas de campo en viñedos de segundo año y las instancias de bodega o proyectos de tercer año pasarán a desarrollarse durante todo el año en las tres tecnicaturas.

El esquema formativo incluirá visitas a fincas, fábricas y ferias en primer año, para luego profundizar en tareas de campo, fábrica o catas y maridajes en los años siguientes. Para ingresar se exige secundario completo o ser mayor de 25 años mediante un examen de ingreso, sumado a un cursillo nivelatorio no eliminatorio en marzo.

La preinscripción será en noviembre por redes sociales y la inscripción definitiva en febrero, contando con títulos avalados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, convenio con la Universidad Católica de Cuyo, instalaciones en la Escuela Fontana y el anexo en la Escuela Gonzalo Doblas de Caucete.