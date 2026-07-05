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San Juan tendrá un domingo con frío intenso: la máxima será de 11°

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un domingo estable, sin lluvias y con frío durante gran parte del día.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La temperatura del domingo marca una máxima de 11 grados.

El invierno continuará haciéndose sentir en San Juan durante este domingo 5 de julio. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) expresa una jornada marcada por las bajas temperaturas y sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 11°C, por lo que se recomienda salir bien abrigado, especialmente durante las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los -4°C y viento del sector sur entre 23 y 31 km/h. Aunque el frío será intenso, no se esperan lluvias.

En la tarde, las condiciones mejorarán levemente. El cielo continuará algo nublado y la temperatura llegará a los 11°C, con viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h, generando una sensación térmica algo más agradable.

Ya por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 3°C. El viento soplará muy leve desde el sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

En toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que el domingo se perfila como un día estable, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

 

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