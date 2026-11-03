La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizará el conversatorio “Más allá de la cancha: mujeres, deporte y comunicación”, una propuesta que buscará poner en debate la participación femenina en el ámbito deportivo y el papel de los medios de comunicación. La actividad se desarrollará el viernes 6 de noviembre, de 18 a 20, en el SUM del Complejo Deportivo El Palomar.

El encuentro se realizará en el marco del Día del Periodista Deportivo, que se conmemora cada 7 de noviembre, y contará con la participación de referentes deportivas, dirigentes, periodistas y profesionales del área de género. La convocatoria estará abierta a la comunidad y tendrá como punto de partida las experiencias del fútbol y el futsal sanjuanino.

Fútbol femenino y dirigencia, los ejes del encuentro

Uno de los bloques estará dedicado al desarrollo, la organización y los desafíos del fútbol femenino en San Juan, con la participación propuesta de Verónica Alfaro, Adriana Escudero y Claudia Gelvez. Se abordarán la organización de las competencias, la articulación entre clubes y ligas departamentales y las condiciones para garantizar la continuidad de las mujeres en esta disciplina.

También se analizará el rol de las mujeres en la dirigencia y los espacios de representación institucional. Para este eje está prevista la participación de Mónica Vela, impulsora histórica del fútbol femenino sanjuanino, dirigente y fundadora de Palermo SC.

El papel de los medios y la perspectiva de género

La comunicación será otro de los temas centrales, con la intervención propuesta de Guadalupe Lloveras, comunicadora de Xama TV de la UNSJ y jugadora de futsal. El intercambio buscará reflexionar sobre la visibilidad de las deportistas, el tratamiento periodístico y la construcción de representaciones sobre las mujeres en el deporte.

Además, la licenciada Paula Sosa, responsable de la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ, abordará las herramientas para prevenir situaciones de violencia y discriminación. El objetivo será incorporar la perspectiva de género y promover entornos deportivos y universitarios libres de estas situaciones.

Un espacio abierto al intercambio

La actividad es organizada por la Dirección General de Deportes y Recreación, a través del Área de Capacitación y Formación, con la colaboración de la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación. Ambas dependencias pertenecen a la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNSJ.

La moderación general estará a cargo de Sergio Caballero y se priorizará el diálogo entre las expositoras y el público. La propuesta apunta a fortalecer la articulación entre la Universidad, los medios y las instituciones deportivas para avanzar en una mayor igualdad de oportunidades y reconocimiento de las mujeres.

Inscripción y certificación

La actividad será presencial, abierta a la comunidad y contará con certificación para quienes participen del conversatorio. Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse o solicitar información comunicándose al 2645834768.

El encuentro se realizará el viernes 6 de noviembre, de 18 a 20, en el SUM del Complejo Deportivo El Palomar.