El próximo 25 de septiembre de 2026 comenzará el Seminario “Inteligencia Artificial, Justicia y Derecho”, una propuesta destinada a abordar los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. La actividad está dirigida a magistrados, funcionarios, integrantes de los Poderes Judiciales, abogados, profesionales, docentes, estudiantes y demás personas interesadas.

El seminario contará con la participación de destacados especialistas y del Equipo JusticIA. Entre los participantes estarán Juan Gustavo Corvalán, Sebastián Chumbita, Mariana Sánchez Caparrós, Carina Papini, Gisel Alvarado, Mauricio Cerezo, Antonella Stringhini, Marcelo Quaglia, Daniela Dupuy, Guillermina Di Luca y Gabriel Hernán Quadri.

Cómo será la actividad

La propuesta comenzará con una clase inaugural presencial el viernes 25 de septiembre, que también será transmitida en vivo para quienes participen desde otras provincias. Los encuentros siguientes se desarrollarán de manera virtual y las clases quedarán grabadas.

De esta manera, la actividad contará con una instancia presencial inicial y luego continuará bajo una modalidad virtual. La propuesta permitirá abordar los distintos desafíos vinculados con la inteligencia artificial dentro del ámbito jurídico.

Quiénes organizan el seminario

El Seminario es organizado por la Corte de Justicia de San Juan, la Escuela de Capacitación Judicial, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo.

Además, cuenta con la participación del Laboratorio de Innovación del Poder Judicial de San Juan y el auspicio del Foro de Abogados de San Juan. La convocatoria está dirigida a integrantes, asociados, matriculados, equipos de trabajo y todas las personas que tengan interés en la temática.

Inscripciones con cupos limitados

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción correspondiente para participar del seminario. Los cupos son limitados y las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar la capacidad disponible.

Inscripción: Formulario de inscripción al Seminario