San Juan tendrá este domingo una jornada marcada por las altas temperaturas, con una máxima prevista de 37 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Frente a este escenario, resulta fundamental tomar precauciones para evitar golpes de calor y proteger la salud, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol.

El calor extremo puede afectar el funcionamiento del organismo cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna. Por eso, mantenerse hidratado, evitar las actividades físicas intensas en horarios críticos y buscar ambientes frescos son algunas de las principales medidas preventivas recomendadas por la Cruz Roja Argentina.

Cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

El pronóstico del SMN anticipa una mañana parcialmente nublada, con una temperatura de 26 grados y viento del sector norte. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 37 grados y se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 31 grados y continuará la posibilidad de tormentas aisladas. El viento soplará del sector noroeste durante la tarde y la noche, con velocidades previstas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Qué es un golpe de calor y por qué puede ser peligroso

El golpe de calor ocurre cuando el organismo no consigue enfriarse adecuadamente ante condiciones de temperaturas elevadas y humedad. Normalmente, el cuerpo regula su temperatura mediante mecanismos como la transpiración y la respiración, pero el calor extremo puede dificultar ese proceso.

La exposición prolongada al sol, la actividad física en ambientes calurosos o los espacios con poca ventilación pueden favorecer su aparición. Se trata de una situación que puede provocar consecuencias graves para la salud si no se reconoce y atiende rápidamente.

Cuáles son los síntomas para reconocerlo

Identificar las señales de alerta es fundamental para actuar a tiempo y evitar complicaciones. Entre los principales síntomas del golpe de calor se encuentran:

Piel enrojecida, caliente y seca.

Temperatura corporal superior a los 39 grados.

Dolor de cabeza.

Náuseas y confusión.

Respiración y pulso débil.

El golpe de calor puede ser mortal si no recibe atención a tiempo. Por eso, ante la aparición de estos síntomas, es importante buscar asistencia médica de emergencia.

Siete recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas

La Cruz Roja Argentina recomienda adoptar diferentes medidas para reducir los riesgos asociados al calor extremo y atravesar las jornadas de altas temperaturas de manera segura.

1. Mantenerse hidratado: beber entre seis y ocho vasos de agua al día y evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

2. Evitar la exposición solar: reducir la permanencia al aire libre entre las 10 y las 16 horas, especialmente durante las jornadas de mayor temperatura.

3. Prestar atención a las alertas meteorológicas: consultar los avisos y advertencias emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

4. Rehidratación oral: ante situaciones de deshidratación, se menciona una preparación con medio cucharadita de sal, seis cucharaditas de azúcar y un litro de agua potable.

5. Buscar lugares frescos: permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado siempre que sea posible.

6. Utilizar ropa adecuada: elegir prendas livianas, holgadas y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros para protegerse del sol.

7. Tener presentes los números de emergencia: ante una situación que requiera asistencia, se puede llamar al 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil), 107 (Emergencias médicas) y 911 (Policía).

Con una máxima pronosticada de 37 grados, la prevención será clave para evitar complicaciones durante este domingo en San Juan. La hidratación, la protección frente al sol y el reconocimiento temprano de los síntomas son medidas fundamentales para cuidar la salud frente al calor extremo.