San Juan tendrá una jornada templada y con nubosidad en aumento

La ciudad de San Juan tendrá este miércoles 9 de septiembre una jornada templada, con nubosidad variable y presencia de viento del sector sudeste, según el pronóstico meteorológico.

Durante la madrugada se espera una temperatura mínima de 4°C, mientras que por la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a presentar mayor nubosidad y la temperatura alcanzará una máxima de 22°C.

El viento soplará predominantemente desde el sudeste. Durante la tarde tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Para la noche se prevé cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 17°C. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante la mayor parte de la jornada, aunque podría ubicarse entre 0 y 10% durante la noche.

Cómo seguirá el jueves

El jueves 10 de septiembre comenzará con temperaturas cercanas a los 10°C y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, la máxima volverá a alcanzar los 22°C, mientras que hacia la noche se esperan alrededor de 19°C.

El cielo estará mayormente nublado durante la segunda mitad del día y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0 y 10%.

El viento continuará predominando del sudeste, aunque con velocidades inferiores a las previstas para la tarde del miércoles, de entre 7 y 12 km/h durante la mayor parte de la jornada.