San Juan se consolida como uno de los pilares de la minería argentina. La provincia es la tercera con mayor cantidad de empleo minero del país, con 5.484 puestos de trabajo directos registrados, y la segunda en exportaciones del sector, con USD 964 millones acumulados en los primeros cinco meses de 2026, según informes oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación.

En materia de empleo, San Juan reúne el 13,7% del empleo minero formal de Argentina, con un crecimiento interanual del 6,9% en febrero de 2026, muy por encima del promedio nacional del 0,5%. Solo Santa Cruz (8.890 puestos) y Salta (5.548 puestos) superan a la provincia en cantidad de trabajadores. El crecimiento sanjuanino es el segundo más alto del país, solo detrás de Catamarca (23,2%).

En el rubro exportador, San Juan acumuló USD 964 millones en los primeros cinco meses del año, un 23,1% más que en el mismo período de 2025. La provincia explica el 24,5% de las exportaciones mineras totales del país (USD 3.934 millones), ubicándose como la segunda provincia exportadora, solo por detrás de Santa Cruz.

El oro, el producto estrella

La estructura exportadora de San Juan presenta una altísima concentración en minerales metalíferos. El oro es el producto estrella, representando el 98,1% de las ventas mineras acumuladas en lo que va del año. En mayo, esta predominancia fue incluso mayor, alcanzando el 98,8%. Otros productos, como las cales, mantienen una participación minoritaria del 1,2% en el acumulado anual.

Los principales destinos de los minerales sanjuaninos son Suiza (67,8%) e India (27,8%).

La minería como motor de la economía local

La actividad minera se ha convertido en el corazón del comercio exterior de San Juan. Durante los primeros cinco meses de 2026, el sector explicó el 89,5% de las exportaciones totales de la provincia, ganando terreno frente al 88,2% registrado en el mismo lapso del año pasado.

Entre los principales proyectos que operan en la provincia destaca Veladero, cuya relevancia en el volumen total de exportaciones nacionales es de las más significativas del país. Otros proyectos como Gualcamayo y Casposo también figuran como piezas clave en el esquema productivo que sostiene el liderazgo de San Juan en la región de Cuyo y en el mapa minero nacional.

Contexto nacional

A nivel país, el sector minero atraviesa un periodo de expansión notable. En los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones mineras argentinas totalizaron USD 3.934 millones, un 75,8% superior al mismo periodo de 2025. El empleo minero nacional alcanzó los 40.040 puestos de trabajo.

San Juan forma parte del selecto grupo de cinco provincias (junto a Santa Cruz, Jujuy, Salta y Catamarca) que juntas explican el 98,4% de toda la minería exportada por el país. Con su desempeño en empleo y exportaciones, la provincia se afianza como un pilar estratégico del desarrollo minero argentino.