San Juan cerró su participación en los Juegos Binacionales de Integración Andina 2026 con una cosecha de 17 medallas y una actuación que marcó un importante crecimiento para el deporte provincial. La delegación consiguió cinco medallas de oro, seis de plata y seis de bronce durante la 27ª edición de la competencia, desarrollada en la provincia de Mendoza.

El resultado representa casi el triple de las preseas obtenidas en la edición 2025, disputada en Maule, Chile, cuando los representantes sanjuaninos consiguieron seis medallas, de las cuales dos fueron doradas. En esta oportunidad, la provincia alcanzó 17 podios y mejoró tanto la cantidad de conquistas como su presencia en los primeros puestos.

El atletismo consiguió un logro histórico para San Juan

Uno de los grandes protagonistas de esta edición fue el atletismo, que consiguió por primera vez subir al podio de los Juegos Binacionales de Integración Andina. La disciplina tuvo una destacada actuación al aportar seis medallas: tres de oro, dos de plata y una de bronce.

Entre los deportistas que sobresalieron estuvieron Isabella Gómez Pose, José Valentín Ramos Castro y Manuel Gerardo Zapata Guerrero, quienes formaron parte de las actuaciones que permitieron alcanzar este resultado histórico. De esta manera, el atletismo se convirtió en una de las disciplinas más destacadas de la delegación sanjuanina en Mendoza.

Ciclismo, natación y vóley también aportaron medallas

El ciclismo fue otro de los deportes que tuvo una participación sobresaliente, con cuatro preseas en total: dos de oro, una de plata y una de bronce. En la última jornada, Lautaro Cobarrubia y Yoselín Contreras se consagraron en las pruebas de Gran Fondo masculino y femenino, respectivamente, y aportaron dos nuevos títulos para San Juan.

La natación también sumó cuatro medallas, con Sofía Ovalles como una de las principales figuras de la delegación. La nadadora consiguió una de las preseas de la jornada de cierre al quedarse con el tercer puesto en los 200 metros libres.

Por su parte, el vóley masculino obtuvo la medalla de plata luego de disputar la final frente al seleccionado de Mendoza. El equipo sanjuanino cayó por 3-1 ante el conjunto local y terminó su participación como subcampeón de la competencia.

El taekwondo también aportó al medallero provincial con una medalla de bronce. Así, distintas disciplinas contribuyeron a completar las 17 conquistas obtenidas por San Juan en esta edición.

Una delegación de 180 personas y respaldo institucional

La representación sanjuanina estuvo integrada por 180 personas y contó con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. Durante el desarrollo de los Juegos, las autoridades acompañaron las distintas disciplinas y siguieron de cerca el desempeño de los deportistas.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan. El acompañamiento institucional formó parte del trabajo destinado al desarrollo y fortalecimiento del deporte federado en la provincia.

San Juan cerró una edición para el crecimiento deportivo

Los resultados conseguidos en Mendoza reflejan el trabajo de los deportistas, entrenadores, clubes y asociaciones que forman parte del deporte provincial. También representan un avance en el desarrollo de las distintas disciplinas y en la preparación de los jóvenes atletas sanjuaninos.

Con 17 medallas, cinco títulos y un hecho histórico para el atletismo, San Juan cerró una edición de los Juegos Binacionales que superó ampliamente los resultados del año anterior. La actuación en Mendoza marca un nuevo paso en el crecimiento deportivo de la provincia y en la formación de futuras generaciones de representantes sanjuaninos.