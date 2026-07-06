La venta de motos en San Juan cerró el primer semestre de 2026 con un fuerte salto, impulsada por precios que se mantuvieron estables, más opciones de financiamiento, el ahorro frente al costo de moverse en auto o colectivo y el uso laboral del rodado como delivery o aplicaciones tipo Uber o Didi. Según el informe de Acara Motos, entre enero y junio se patentaron 8.218 motovehículos en la provincia, contra 4.986 unidades registradas en el mismo período de 2025. Esto representa un crecimiento acumulado del 64,8%.

El dato ubica a San Juan por encima del promedio nacional. En todo el país, el acumulado del primer semestre llegó a 440.190 unidades, frente a las 306.109 del mismo tramo del año pasado. La suba nacional fue del 43,8%, más de 20 puntos por debajo del incremento sanjuanino.

En diálogo con San Juan en Noticias, programa que se emite por Radio Mitre 95.1, Fernando Lucero, representante de Acara, delegación motos en San Juan, explicó que el fenómeno responde a una combinación de factores económicos y laborales.

“No es algo distinto acá en San Juan, se da la misma tendencia, donde los incrementos inclusive están por encima de la media nacional”, afirmó Lucero.

Precios, créditos y aguinaldo

Uno de los puntos centrales para explicar la suba está en los precios. Lucero señaló que los valores de las motos prácticamente no variaron durante el último año e, incluso, algunos modelos bajaron.

Sobre los precios de referencia, explicó que una moto 110 puede encontrarse aproximadamente entre $1.800.000 y $3.200.000, según modelo y prestaciones.

Según el representante de Acara, esa estabilidad permitió que más compradores pudieran llegar a una unidad. A eso se sumaron las alternativas de financiación con tarjetas, financieras o bancos. En el caso de las motos de mediana gama, indicó que están funcionando los créditos prendarios con tasas especiales.

Lucero explicó que muchas personas llegan con un ahorro inicial, como puede ser el aguinaldo, y completan el resto mediante alguna línea de financiación. En ese contexto, la moto aparece como un bien durable y más accesible frente a otros vehículos.

La moto como herramienta de trabajo

Otro factor que empuja el mercado es el uso laboral. La moto se convirtió en una herramienta para quienes hacen reparto, mensajería o trabajan con aplicaciones como PedidosYa, Uber o DiDi.

Lucero aclaró que este fenómeno se advierte con mayor fuerza en grandes centros urbanos, especialmente en Buenos Aires, donde el aumento de motos de baja cilindrada para delivery impactó en los patentamientos. Sin embargo, la misma lógica también se replica en San Juan: una moto permite moverse rápido, gastar menos y, en muchos casos, generar ingresos.

Ese perfil de comprador ayuda a explicar por qué los modelos más vendidos son, en su mayoría, unidades económicas y de baja cilindrada.

Ahorro en movilidad

El costo de moverse también aparece como una causa clave. En un escenario de aumentos en el transporte público y en los combustibles, muchos sanjuaninos buscan alternativas más baratas para trasladarse todos los días.

“Muchas veces se da la situación de que cuando aumenta el colectivo, aumenta la nafta, las personas tienden a movilizarse de otra forma, más económica, y buscan a la moto como un medio eficiente para trasladarse”, explicó Lucero.

Aunque el balance semestral fue positivo, junio mostró una caída frente a mayo. En San Juan se patentaron 969 motos durante junio de 2026, mientras que en mayo habían sido 1.345 unidades. Esto marcó una baja mensual del 28%.

De todos modos, la comparación interanual siguió en terreno positivo. En junio de 2025 se habían patentado 693 motovehículos, por lo que el último registro implicó una suba del 39,8% frente al mismo mes del año pasado.

Los modelos más vendidos

A nivel nacional, las motos de baja cilindrada dominan el ranking. El modelo más vendido de junio fue la Keller KN110-8. En segundo lugar quedó la Honda Wave 110S, seguida por la Gilera Smash. El top cinco se completó con la Motomel B110, y la Corven Energy 110.

De cara a la segunda mitad del año, Lucero sostuvo que hay buenas expectativas. Si bien reconoció que en los últimos meses el patentamiento se mostró más estable, consideró que la tendencia positiva puede continuar.

“Yo creo que San Juan va a andar muy bien con nivel de patentamiento, yo creo que va a mejorar y la tendencia va a continuar”, cerró.