Por primera vez en la historia de la provincia, recursos provenientes de la actividad minera se destinarán a financiar una obra de generación limpia con almacenamiento energético a escala comercial. El Poder Ejecutivo provincial confirmó la puesta en marcha del Parque Solar Híbrido Comunitario Iglesia, un proyecto integral que demandará una inversión estimada de $18.614 millones financiados íntegramente por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI-Veladero.

La obra, ejecutada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y administrada por el Ministerio de Minería, marcará un hito técnico al instalar el primer Sistema de Almacenamiento de Energía mediante Baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de gran escala en San Juan. La infraestructura combinará un parque solar fotovoltaico de 10 MW con una capacidad de almacenamiento de 30 MWh, alojada en seis contenedores de baterías de litio hierro fosfato (LFP), reconocidas en la industria global por sus altos estándares de seguridad y durabilidad.

El sistema resolverá la intermitencia inherente a la energía solar acumulando la generación durante las horas de mayor radiación diurna. Esa electricidad se inyectará a la red en momentos de alta demanda o durante la noche, lo que otorgará mayor flexibilidad operativa a las redes de distribución del departamento.

Además del salto tecnológico, el desarrollo tendrá un impacto socioeconómico directo. La energía inyectada no solo reforzará la estabilidad del suministro eléctrico en la zona de influencia de la mina, sino que también servirá de base para un esquema de beneficios tarifarios destinado a los habitantes de Iglesia, cuya instrumentación quedará a cargo del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

Con esta medida, el gobierno provincial redefine el destino tradicional de los fideicomisos mineros —históricamente acotados a obras civiles e insumos comunitarios— para reconvertirlos en infraestructura energética estratégica de última generación.