Martín Villafañe, meteorólogo en el Servicio Meteorológico Nacional de San Juan, aseguró en el programa "Te Lo Tengo Que Decir" del HUARPE TV que la provincia se encamina a experimentar un agosto atípico, caracterizado por una inyección constante de humedad y precipitaciones superiores a la media histórica. Según los registros oficiales de más de 30 años, las lluvias acumuladas durante este mes en San Juan tradicionalmente no superan el milímetro. No obstante, debido a las anomalías actuales, se vaticina que este año dicha marca será superada de forma holgada, posicionando a este mes como uno de los más húmedos de las últimas tres décadas.

Este escenario es parte del cumplimiento estricto del pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico, que anunciaba anomalías en las precipitaciones para el trimestre de agosto, septiembre y octubre.

De acuerdo con el especialista, las condiciones atmosféricas mantendrán mañanas frías, tardes templadas, nubosidad alta y cielos parcialmente cubiertos. Este panorama privará a los sanjuaninos del sol pleno que suele caracterizar a esta época del año. Asimismo, se contemplan lluvias aisladas e intermitentes en todo el territorio provincial. Lejos de ser aguaceros intensos, se presentarán como precipitaciones esporádicas.

Sin alertas por heladas o fríos extremos

A pesar de la inestabilidad climática, el Servicio Meteorológico local aclaró que no es necesario prepararse para contingencias extremas ni estar en alerta. Villafañe descartó la ocurrencia de temperaturas bajo cero o de heladas tardías en el corto plazo. Esta particularidad térmica se explica por la alta carga de humedad en la atmósfera, la cual actúa como un regulador que impide el desplome drástico de las temperaturas nocturnas. De esta forma, las marcas térmicas se mantendrán dentro de rangos moderados, descartando olas de frío polar agudo.

El Niño: el motor de la humedad

El motor detrás de este cambio radical es el fenómeno de El Niño, activo en el océano Pacífico. Climatológicamente, la atmósfera regional sufre una profunda perturbación debido a la inyección permanente de humedad desde el océano, que converge de manera espontánea al encontrarse con frentes fríos de pulsos antárticos. Esta convergencia genera las lluvias espontáneas que actualmente son monitoreadas mediante modelos de pronóstico.

La magnitud de este fenómeno es global: la temperatura en la superficie del océano Pacífico ya registra un récord alarmante de 1,8 grados por encima de sus valores normales. Este calentamiento anómalo enciende las alarmas en Argentina, ya que sitúa al país frente al umbral de un Niño muy fuerte. Esta elevación repentina de la temperatura oceánica conmociona la dinámica atmosférica de América y desata alteraciones climáticas a nivel mundial.

Impactos y proyección a largo plazo

Los efectos de este Niño se repiten en todo el territorio argentino, afectando transversalmente a diversas provincias. A nivel nacional, ya se adoptan medidas precautorias frente a las consecuencias del fenómeno. Un ejemplo ocurre en el Parque Nacional Iguazú, donde se decidió retirar preventivamente estructuras de la Garganta del Diablo ante posibles crecidas extraordinarias del río previstas para los meses venideros.

Lo más relevante en el mediano plazo es la persistencia del fenómeno. El Niño no solo se afianzará este trimestre, sino que los modelos indican que su influencia persistirá durante los primeros seis meses de 2027. Esta prolongada permanencia de calor en el Pacífico asegura que la inyección de humedad continuará activa por un largo periodo, haciendo factible que sigan las nevadas en cordillera o lloviendo en todos los valles de San Juan durante las próximas temporadas.