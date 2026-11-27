El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en la Sala Gobernador Eloy P. Camus de Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea en la República Argentina, Erik Høeg. El diplomático llegó acompañado por una comitiva de alrededor de 20 representantes de la Comisión Europea, agencias de crédito para exportaciones y empresas e instituciones europeas. Del encuentro participó también la ministra Laura Palma.

La reunión tuvo como eje central el fortalecimiento de los vínculos de cooperación, inversiones y financiamiento para el desarrollo de la minería del cobre en la provincia. Al término del encuentro, el embajador Høeg destacó la relación con la provincia y el interés europeo en el sector minero. "Tuvimos una excelente reunión y mantenemos excelentes relaciones con la Gobernación y con el gobernador Orrego. Desde hace tiempo estamos analizando cómo cooperar de manera más estrecha. Hoy llegamos con una delegación de distintas instituciones europeas, la Comisión Europea, agencias de crédito para exportaciones y empresas interesadas, con el foco puesto en el cobre", expresó el funcionario europeo.

El interés de la Unión Europea por San Juan no es casual. El bloque busca diversificar sus fuentes de suministro de minerales críticos y consolidar cadenas de valor estables y sustentables, un objetivo en el que la provincia ocupa un lugar estratégico en el mapa global. "La Unión Europea está mirando cómo diversificar sus fuentes de suministro y cómo contar con cadenas de valor estables y sustentables. Y ahí estamos mirando hacia San Juan. Tuvimos un muy buen intercambio sobre las posibilidades de cooperar de manera más estrecha, los instrumentos que tenemos a disposición y cómo avanzar", señaló Høeg.

El embajador también hizo referencia al interés de empresas e inversores europeos en los proyectos mineros de la provincia. Destacó el potencial de cooperación en materia de financiamiento, provisión de tecnología y equipamiento para la actividad. En ese sentido, las agencias de crédito para exportaciones son entidades que otorgan financiamiento para que los países compradores puedan adquirir bienes y servicios de empresas europeas, lo que representa una oportunidad concreta para el desarrollo de infraestructura minera en San Juan.

"Hay mucho interés y capital europeo interesado. Tenemos empresas e instituciones europeas dispuestas a financiar, a ayudar a colocar productos europeos para la minería y también a realizar inversiones directas. Hay un potencial muy grande", afirmó el diplomático.

Finalmente, Høeg destacó la relevancia de San Juan dentro del desarrollo minero argentino y consideró que la presencia de una delegación de alrededor de 20 representantes de instituciones y empresas europeas constituye una muestra concreta de ese interés. "Demuestra que San Juan es el centro de la minería del cobre del país", concluyó el embajador.

La reunión forma parte de una agenda de cooperación que la provincia viene profundizando con el bloque europeo, en un contexto donde el cobre se posiciona como un insumo clave para la transición energética global. Los proyectos de cobre en la provincia, como Los Azules, Vicuña y El Pachón, demandarán inversiones millonarias y la Unión Europea busca posicionarse como un socio estratégico en ese desarrollo.