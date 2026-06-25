San Juan y Mendoza comenzaron a delinear una estrategia conjunta para fortalecer el posicionamiento del Torrontés, la variedad blanca más producida y comercializada de Argentina. La iniciativa forma parte del Programa de Promoción y Posicionamiento del Torrontés, impulsado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el acompañamiento de ambas provincias.

La actividad se desarrolló este miércoles en San Juan y reunió a referentes del sector vitivinícola, bodegueros, productores y enólogos, quienes intercambiaron experiencias y aportaron ideas para la construcción de una campaña de promoción comercial orientada a consolidar la presencia de esta cepa en el mercado.

El objetivo central del programa es convertir al Torrontés en la variedad blanca emblemática del país, replicando el posicionamiento alcanzado por el Malbec entre los vinos tintos. La propuesta busca aprovechar el crecimiento que registra el consumo de vinos blancos tanto en Argentina como en mercados internacionales.

La jornada realizada en San Juan formó parte de una serie de encuentros que comenzó en Mendoza y continuará en provincias productoras del noroeste argentino, como La Rioja, Salta, Catamarca y Jujuy. En cada territorio se recogerán aportes para construir una estrategia de alcance federal.

Durante el taller participaron representantes de distintos proyectos vitivinícolas sanjuaninos. Desde Calingasta, el ingeniero Simón Tornello, del proyecto 35.5, compartió una visión técnico-comercial sobre la variedad. También expuso Emiliano Lorenzo, del proyecto Casimiro, mientras que Matías Putruele aportó la experiencia de Bodega Putruele en la promoción y comercialización del Torrontés.

Según explicó Juan Carlos Hidalgo, director de Desarrollo Vitivinícola del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el programa apunta a consolidar al Torrontés como el principal exponente de los vinos blancos argentinos. Destacó además que se trata de una variedad autóctona, desarrollada en territorio nacional, una característica que le otorga un valor diferencial frente a otras cepas en el mercado internacional.

Con los aportes obtenidos en las distintas provincias se avanzará en el diseño de una campaña integral de comunicación y promoción. La iniciativa buscará instalar al Torrontés entre las preferencias de los consumidores y reforzar su identidad como una de las variedades más representativas de la vitivinicultura argentina.