El Gobierno de San Juan superó las 18.400 computadoras entregadas a estudiantes de quinto grado de Primaria y segundo año de Secundaria en lo que va de 2026, mediante el programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”.

Más de 18.400 equipos en lo que va del año

Durante el acto en Santa Lucía, donde se realizó la última entrega, Orrego destacó la incorporación de herramientas digitales como parte de la política educativa provincial. “Nuestros chicos no pueden quedar afuera del mundo que viene”, afirmó el mandatario al referirse a las acciones destinadas a fortalecer los aprendizajes.

El gobernador también señaló que la provincia avanzó con programas para mejorar la comprensión lectora y matemática. La iniciativa busca complementar los procesos de enseñanza con dispositivos tecnológicos y formación digital para los educadores.

Las entregas llegaron a distintos departamentos

Antes de la jornada en Santa Lucía, el programa había sumado entregas en Rawson, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento. La semana pasada también se distribuyeron 1.913 computadoras para estudiantes secundarios de Pocito y Chimbas, además de otras 1.392 destinadas a alumnos de Chimbas, Zonda y Ullum.

La distribución continuará durante las próximas semanas en otros departamentos de San Juan. El programa es impulsado por los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas.

También entregaron computadoras a docentes

Durante 2026, “Maestro de América, cultivando el futuro” contempló la entrega de 3.000 computadoras para docentes de especialidades, celadores, equipos móviles y educadores de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos. La propuesta se complementa con formación digital y otras políticas educativas provinciales, como “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”.

En 2025, durante el primer año de implementación del programa, se entregaron 25.000 netbooks a estudiantes y 5.000 notebooks a docentes. La adquisición de los equipos contó con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).