San Juan ya reparó más de 280.000 m² de techos en establecimientos educativos durante la actual gestión y cerca del 60% de los trabajos preventivos necesarios se encuentra realizado. Ante los pronósticos de lluvias, la Provincia aceleró algunas tareas previstas para el plan estival y reforzó las intervenciones destinadas a reducir filtraciones, anegamientos y daños en las escuelas.

Así lo informó Nicolás Álvarez, subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos., en diálogo con DIARIO HUARPE. El funcionario explicó que las tareas abarcan los 460 establecimientos educativos de la provincia e incluyen reparación de membranas, recambio de cubiertas y techos, además de la limpieza de sistemas de desagüe.

“Los trabajos que se han hecho, te diría que un 60%, que era lo que hacía falta, está ya realizado con anticipación”, afirmó Álvarez.

El funcionario aclaró que, frente a las condiciones climáticas previstas, algunos trabajos fueron adelantados y otros se reforzaron para mejorar la capacidad de respuesta de los edificios escolares.

Limpieza de techos y desagües para evitar filtraciones

Una parte central del operativo consiste en retirar basura y otros elementos acumulados en los techos que puedan obstruir el escurrimiento del agua. También se trabaja en membranas deterioradas y en la renovación de cubiertas en establecimientos que presentan problemas de filtraciones.

Según Álvarez, los techos deficientes fueron una de las principales falencias detectadas en las escuelas y ya estaban incluidos en las tareas de mantenimiento. La prioridad actual es intensificar las intervenciones para evitar que las lluvias provoquen daños en la infraestructura.

“Esto que te hablaba de destapar, el simple hecho de destapar desagües ya hace a una prevención”, explicó.

Las zonas de montaña concentran las tareas más complejas

Además de las reparaciones en los edificios, el Gobierno avanzó con trabajos en los desagües ubicados alrededor de las escuelas. En algunos sectores fue necesario encauzar escurrimientos naturales mediante defensas, profundización de canales y construcción de desagües para reducir el riesgo de que el agua ingrese a los establecimientos.

Las intervenciones demandan especial atención en departamentos cercanos a la montaña, como Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta, donde la geografía puede favorecer el desplazamiento de grandes volúmenes de agua durante las tormentas.

Álvarez mencionó como antecedente lo ocurrido en febrero del año anterior en la escuela La Capilla, en Calingasta. Allí, las tareas preventivas realizadas en los techos funcionaron, pero un aluvión terminó inundando el patio. Por eso, este año se puso el foco también en los desagües del entorno.

La prevención también apunta al día después

Desde el área señalaron que las escuelas deben mantenerse en condiciones incluso cuando las clases se suspenden por fenómenos climáticos. Los edificios no solo reciben a estudiantes y docentes, sino que también cuentan con comedores, cocinas y otros espacios que vuelven a utilizarse una vez superada la emergencia.

Por ese motivo, el operativo busca reducir los daños y facilitar la recuperación de las actividades después de lluvias intensas. Con más de 280.000 m² de techos reparados y alrededor del 60% de las tareas necesarias concretadas, la Provincia sostiene los trabajos de mantenimiento y refuerza las intervenciones en los sectores con mayor exposición al escurrimiento de agua.