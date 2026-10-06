San Juan ya superó en nueve meses las muertes viales de todo 2025

La siniestralidad vial volvió a encender las alertas en San Juan. Según los datos del Observatorio Vial de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, 71 personas murieron en siniestros viales durante 2026, una cifra que ya superó las 62 víctimas fatales contabilizadas durante todo 2025.

El registro de la organización alcanzaba los 69 fallecidos al 30 de septiembre, pero durante los primeros cinco días de octubre se sumaron otras dos víctimas: un menor de 13 años que murió en el departamento San Martín y un joven que perdió la vida mientras probaba una motocicleta recientemente adquirida.

Guillermo Chirino, referente de Familias del Dolor y la Esperanza, explicó que las cifras de la asociación pueden diferir de las estadísticas policiales debido a la metodología utilizada. El observatorio contabiliza también a las personas que fallecen después de permanecer internadas durante varios días como consecuencia de las heridas sufridas en un siniestro.

“Nosotros llevamos una diferencia de cuatro a cinco con la contabilidad que tiene la Policía porque contabilizamos los fallecidos después de los 30 días”, explicó Chirino en diálogo con Radio Sarmiento.

Las motos concentran más de la mitad de las víctimas

Los datos correspondientes a los primeros nueve meses del año muestran una fuerte presencia de motociclistas entre las víctimas. De los 69 fallecidos registrados hasta septiembre, 36 se desplazaban en motocicleta, más de la mitad del total.

En segundo lugar aparecen los ocupantes de automóviles, con 13 muertes. Luego se ubican los peatones, con 9 víctimas; los ciclistas, con 5; los ocupantes de camiones, con 3; las camionetas, con 2 y otros medios de transporte, con 1 caso.

Para Chirino, la velocidad constituye uno de los principales factores de riesgo. “La velocidad es la que te termina matando, sea en auto o en moto”, señaló. También advirtió sobre el consumo de alcohol y otras sustancias antes de conducir.

“Cuando tenés alcohol en tu cuerpo te creés Superman, pero Superman es una historieta nada más; no sos de acero”, sostuvo.

Los jóvenes, entre los más afectados

La distribución por edades también muestra una concentración significativa entre los jóvenes. 20 de las 69 víctimas registradas hasta septiembre tenían entre 20 y 29 años, convirtiendo a esa franja en la más afectada.

Le siguieron las personas de 60 a 69 años, con 11 fallecidos. Las franjas de 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 años registraron 7 víctimas cada una.

También hubo 5 fallecidos de entre 70 y 79 años, 4 de entre 10 y 19, 3 de entre 80 y 89 y un menor de 9 años. En cuatro casos no se pudo determinar la edad.

La diferencia por sexo también es marcada: 49 de las víctimas fueron hombres y 20 mujeres.

Los fines de semana concentraron además una parte importante de los fallecimientos. Tanto los sábados como los domingos se registraron 15 muertes, es decir, 30 víctimas entre ambos días. Los viernes contabilizaron 9 fallecidos; miércoles, jueves y lunes, 8 cada uno, y martes, 6.

Capital, Caucete, Rawson y Rivadavia, entre los departamentos con más muertes

En cuanto al momento del día, 37 fallecimientos ocurrieron durante el horario diurno y 29 durante la noche, mientras que en dos casos no se precisó la franja horaria.

Por departamento, Capital, Caucete, Rawson y Rivadavia encabezaron el registro, con 8 fallecidos cada uno. Pocito tuvo 6; Jáchal y Sarmiento, 5 cada uno; Ullum y 9 de Julio, 4; Chimbas y Santa Lucía, 3; Angaco, 2; y 25 de Mayo y San Martín, 1 cada uno.

Menos siniestros, pero más víctimas fatales

Desde la Policía de San Juan también advirtieron sobre la evolución de las estadísticas. El comisario mayor Ricardo Díaz, jefe de la Dirección D7 de Tránsito y Seguridad Vial, indicó que la fuerza contabiliza 65 fallecidos directos en el lugar del hecho o de manera inmediata durante 2026.

El funcionario destacó una situación que genera preocupación: mientras disminuyó la cantidad total de siniestros con lesiones, aumentó el número de víctimas fatales.

“Si nosotros sumáramos el total de siniestros con lesiones simples, en lo que va del año llevamos 5.800. El año pasado a esta altura llevábamos más de 7.200”, explicó Díaz. Y agregó: “Lo raro es que teniendo menos siniestros viales hemos tenido más cantidad de fallecidos”.

En materia de controles, el jefe policial señaló que durante un fin de semana habitual se labraron 255 actas de infracción y se radiaron 40 vehículos, 26 de ellos por alcoholemia. Además, indicó que en lo que va del año se realizaron cerca de 1.800 radiaciones más que durante el mismo período de 2025.

Tanto desde la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza como desde la Policía remarcaron que los controles y las sanciones deben complementarse con prevención y educación vial. Chirino planteó la incorporación de estos contenidos en la enseñanza escolar y destacó el papel de las familias en la supervisión de los menores que conducen.

“Sin duda que esto no lo podemos hacer nosotros solos, necesitamos también que la propia población tome conciencia”, sostuvo Díaz.

La Policía, en tanto, realizó jornadas educativas en la Plaza del Bicentenario destinadas a estudiantes y transeúntes, con el objetivo de reforzar las pautas de seguridad vial y prevención de siniestros.