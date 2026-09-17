San Juan avanza en una estrategia de comercialización de la energía que genera a través de contratos con distribuidoras, grandes usuarios y empresas comercializadoras de distintas provincias. Según explicó Lucas Estrada, presidente del EPSE, actualmente toda la energía producida ya está comprometida mediante contratos.

“Argentina tiene ahora una demanda insatisfecha de energía. La de energía es un producto sobredemandado, así que toda la energía que nosotros producimos está contractualizada”, explicó Estrada en diálogo con DIARIO HUARPE.

El titular del EPSE detalló que los contratos se realizan con distintos actores del mercado. “Tenemos contratos con comercializadoras, con pequeñas demandas de otros grandes usuarios menores de otras partes de la Argentina”, señaló.

El cambio regulatorio que habilitó la comercialización

Estrada explicó que este esquema se vio favorecido por los cambios regulatorios implementados por la Secretaría de Energía desde octubre del año pasado, a partir de la Resolución 400.

“Ya permite contractualizar las hidroeléctricas de concesión provincial y además, por supuesto, los parques solares que están dentro del Mercado Eléctrico Mayorista”, indicó.

En cuanto al mecanismo de cobro, explicó que los contratos se cargan en el sistema administrado por Cammesa y que el organismo realiza la administración física y económica de las operaciones.

“Una vez que está hecho el despacho, con la energía generada por nosotros y la energía demandada por el comprador, se hacen las correspondientes facturas. Eso es mensual”, detalló.

Ullum Alfa tendrá 50 megavatios

Uno de los proyectos que despierta expectativas dentro de esta estrategia es el parque solar Ullum Alfa. Estrada precisó que la capacidad prevista será mayor a la que se había mencionado inicialmente.

“En realidad son 50 megavatios en el parque Ullum Alfa”, confirmó.

El presidente del EPSE explicó que la demanda de energía favorece la posibilidad de cerrar nuevos contratos. Según detalló, durante el invierno algunos usuarios que no tenían energía contractualizada llegaron a pagar valores superiores a los 170 o 180 dólares por megavatio hora.

En contraste, señaló que un contrato de energía solar puede ubicarse alrededor de los 60 dólares por megavatio hora, con un precio fijo durante todo el año.

“Obviamente fijo todo el año”, remarcó Estrada al referirse a la ventaja de la contractualización frente a las variaciones del mercado.

El funcionario también explicó que los contratos tienen diferentes prioridades y obligaciones de volumen. En ese sentido, la incorporación de Ullum Alfa permitirá incrementar la cantidad de energía disponible para comercializar.

“Esos volúmenes, por supuesto, que pueden incrementarse con la generación de Alfa”, sostuvo.

YPF y los próximos proyectos

Consultado sobre una posible inversión de YPF hacia fin de año, Estrada aclaró que la empresa ya tiene un contrato con EPSE para instalar un parque solar en Tocota, aunque ese acuerdo no es reciente.

Además, indicó que YPF contempla dentro de su cartera de proyectos una ampliación del parque solar Zonda, ubicado en Iglesia, aunque todavía no existe una fecha definida para concretarla.

“Estimamos que en algún momento lo van a hacer, pero no hay una fecha todavía cierta para eso”, explicó.

De esta manera, San Juan mantiene abierta la posibilidad de ampliar su capacidad de generación y comercialización de energía, mientras avanza con nuevos proyectos solares y con contratos destinados a colocar la producción provincial dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.