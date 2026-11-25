San Lorenzo confirmó que tres futbolistas de sus divisiones juveniles dejarán la institución en condición de libres cuando finalicen sus contratos el próximo 31 de diciembre. Se trata de Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi, todos integrantes de la categoría 2007.

Gallardo se desempeña como volante ofensivo, Pedroza como defensor y Salinardi como delantero. De los tres, el atacante es el único que llegó a jugar en la Primera División y convirtió un gol, en la victoria frente a Instituto como local en agosto de 2025.

A través de un comunicado, la dirigencia aseguró que realizó distintas propuestas para renovar los contratos, pero que fueron rechazadas por los futbolistas y su representante, Patricio Lombilla. Según el club, desde el inicio los jugadores manifestaron su intención de continuar sus carreras fuera de la institución.

San Lorenzo declaró persona no grata al representante

La decisión de los juveniles generó un fuerte conflicto con la conducción del Ciclón, que cuestionó públicamente el accionar de Lombilla. La institución lo declaró “persona no grata” y anunció que analiza solicitar su expulsión como socio ante el Tribunal de Ética y Disciplina.

La dirigencia también afirmó que intimó a los futbolistas mediante carta documento para informarles formalmente las condiciones ofrecidas para renovar. Además, sostuvo que no recibió propuestas por Pedroza y Salinardi que contemplaran una compensación económica suficiente por los derechos de formación.

En el caso de Gallardo, San Lorenzo reconoció haber recibido una propuesta de Palmeiras, aunque aclaró que no contemplaba un pago directo, sino la posibilidad de conservar un porcentaje de una futura transferencia. La institución también señaló que Lombilla habría realizado gestiones para conseguir la salida de otro juvenil, el defensor Lautaro Montenegro.

La postura de la dirigencia

El presidente Marcelo Culotta también se expresó sobre el conflicto a través de las redes sociales y sostuvo que las negociaciones por varios juveniles representados por Lombilla llegaron a un punto de quiebre. El dirigente afirmó que la conducción tomó una postura para defender el patrimonio del club.

La salida de los tres futbolistas se suma a un escenario de tensión institucional que atraviesa San Lorenzo, en medio de los reclamos de los jugadores por deudas. El conflicto con el representante abrió un nuevo frente para la dirigencia azulgrana.