San Lorenzo consiguió una remontada y rescató un empate 2-2 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El resultado dejó un sabor amargo para los dos equipos, ya que el Fortín no pudo acercarse al líder de la Tabla Anual y el Ciclón continúa fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El conjunto local llegó a ponerse en ventaja por dos goles durante el primer tiempo, pero el equipo dirigido por Rubén Darío Insua reaccionó y logró igualar el marcador en el complemento. Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini marcaron para Vélez, mientras que Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi anotaron para San Lorenzo.

Vélez sacó dos goles de ventaja

El Fortín abrió el marcador a los 22 minutos de la primera etapa por intermedio de Juan Cruz Policella. Tres minutos después, Matías Pellegrini amplió la diferencia y puso el 2-0 para el equipo de Liniers.

San Lorenzo logró descontar antes del descanso, cuando Alexis Cuello convirtió a los 45 minutos y volvió a meter al Ciclón en partido. En el segundo tiempo, Ronaldo Martínez llegó a marcar el tercer gol de Vélez, pero la acción fue anulada por Facundo Tello, a instancias del VAR, por una infracción previa.

Auzmendi selló el empate

La segunda etapa también tuvo la expulsión de Guillermo Barros Schelotto, quien vio la tarjeta roja por protestar. Cerca del final, Rodrigo Auzmendi aprovechó una situación en el área y convirtió el 2-2 definitivo para San Lorenzo.

Con este resultado, Vélez quedó segundo en la Zona A con 28 puntos y tercero en la Tabla Anual, con 56 unidades, a tres del líder Rosario Central. Su próximo compromiso será frente a Unión en Santa Fe.

Por su parte, San Lorenzo se ubica noveno en su grupo, con 19 puntos, la misma cantidad que Independiente, que ocupa el último puesto de clasificación a los playoffs. En la última fecha, el equipo de Insua recibirá a Platense.