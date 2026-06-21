El Gobierno de San Luis anunció la puesta en marcha de un plan de promoción para el desarrollo económico y del empleo que incluye a la minería como uno de sus ejes estratégicos, junto con la actualización del Plan Maestro de Minería 2026-2031, una hoja de ruta que busca ordenar la actividad, promover inversiones y avanzar en la formalización del sector.

El anuncio fue realizado por el gobernador Claudio Poggi, quien definió a la provincia como “una provincia minera” y destacó el potencial del sector para generar empleo y atraer inversiones, aunque advirtió sobre problemas estructurales como la informalidad y la falta de acompañamiento estatal en los últimos años.

El Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (Ripee) será enviado a la Legislatura a fines de junio o principios de julio y contempla herramientas orientadas a distintos sectores productivos, entre ellos la minería. En paralelo, el Plan Maestro de Minería será desarrollado con asistencia del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo central es reactivar la actividad minera y avanzar en su formalización, especialmente en el segmento no metalífero, donde se registra una caída sostenida en el número de productores en las últimas décadas. Según estimaciones del sector, actualmente existen menos de 30 productores activos, frente a alrededor de 200 hace veinte años.

El ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, sostuvo que la minería tiene potencial para alcanzar un nivel de desarrollo comparable al de otras actividades tradicionales de la provincia, como la agroindustria, siempre que se consoliden políticas de inversión y articulación público-privada.

La minería de San Luis

En cuanto al perfil productivo, San Luis mantiene una actividad minera basada principalmente en recursos no metalíferos como caliza, yeso y arcilla, utilizados en la industria del cemento, además de cuarzo y feldespato, donde la provincia es uno de los principales productores del país. También se desarrolla la extracción de rocas ornamentales como laja, granito y mármol ónix.

En paralelo, la provincia busca ampliar su matriz minera con el desarrollo de recursos metalíferos. Entre ellos se destaca el tungsteno, con antecedentes históricos de explotación en la zona de Concarán, actividad que llegó a generar miles de puestos de trabajo hasta su cierre en la década del 80.

La principal novedad es la confirmación de la presencia de litio en territorio sanluiseño, en formaciones rocosas. Según explicaron las autoridades, se trata de un recurso comprobado en etapa de exploración, aunque aún no se determinan su viabilidad económica ni el volumen disponible para su explotación.

El gobierno provincial remarcó que el desarrollo del sector estará condicionado por criterios de sustentabilidad ambiental y por la necesidad de garantizar inversiones que permitan su explotación en condiciones de competitividad y formalidad.