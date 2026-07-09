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San Martín celebrará el Festival del Barrilete con entrada gratuita
POR REDACCIÓN
El departamento San Martín será sede este domingo 12 de julio de una nueva edición del Festival del Barrilete, una propuesta gratuita pensada para que vecinos y visitantes disfruten de una tarde en familia durante las vacaciones de invierno.
La actividad se desarrollará de 14 a 18 en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá y ofrecerá distintas alternativas recreativas para todas las edades.
El principal atractivo será la tradicional remontada de barriletes, aunque el cronograma también incluirá espectáculos en vivo, presentaciones de canto y danza, intervenciones artísticas, sorteos, premios y un paseo de emprendedores y artesanos.
Desde el municipio informaron que la iniciativa busca promover el encuentro familiar, incentivar el uso de los espacios públicos y ofrecer una alternativa recreativa gratuita durante el receso invernal.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Quienes asistan podrán llevar sus propios barriletes o simplemente disfrutar de las distintas actividades programadas en uno de los principales espacios turísticos del departamento.
Con entrada libre y gratuita, el Festival del Barrilete se suma a la agenda de propuestas de invierno organizadas por los municipios sanjuaninos para ofrecer opciones de entretenimiento al aire libre.