El departamento San Martín será sede este domingo 12 de julio de una nueva edición del Festival del Barrilete, una propuesta gratuita pensada para que vecinos y visitantes disfruten de una tarde en familia durante las vacaciones de invierno.

La actividad se desarrollará de 14 a 18 en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá y ofrecerá distintas alternativas recreativas para todas las edades.

El principal atractivo será la tradicional remontada de barriletes, aunque el cronograma también incluirá espectáculos en vivo, presentaciones de canto y danza, intervenciones artísticas, sorteos, premios y un paseo de emprendedores y artesanos.

Desde el municipio informaron que la iniciativa busca promover el encuentro familiar, incentivar el uso de los espacios públicos y ofrecer una alternativa recreativa gratuita durante el receso invernal.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Quienes asistan podrán llevar sus propios barriletes o simplemente disfrutar de las distintas actividades programadas en uno de los principales espacios turísticos del departamento.

Con entrada libre y gratuita, el Festival del Barrilete se suma a la agenda de propuestas de invierno organizadas por los municipios sanjuaninos para ofrecer opciones de entretenimiento al aire libre.