Músicos, cantantes y bailarines locales como también de provincias cercanas pueden inscribirse y presentarse a la tercera edición del preselectivo para la conformación de la nueva delegación por San Juan para competir en el PreCosquín 2027, Los días viernes llevará a cabo los días viernes 16 de octubre (Música y Expresión Oral Folklórica) y sábado 17 de octubre de 2026 (Danza y Malambo), se desarrollarán las audiciones en la sede oficial del festival localizado en San Martín.

La cita será a partir de las 18:30 hs. en el Complejo Turístico Ceferino Namuncurá (Villa Dominguito, Departamento de San Martín) con entrada libre y gratuita para el público en general. El plazo de inscripción finalizará el miércoles 14 de octubre a las 22 hs. sin excepción.

En relación con los cambios implementados para esta tercera edición, la delegada oficial de la sede, Prof. Celina Aguilera, brindó precisiones a DIARIO HUARPE sobre las innovaciones que habrá en esta competencia.

"Aunque el certamen mantiene inscripciones aranceladas a nivel general, todos los participantes del departamento de San Martín, tanto en música como en danza, tendrán acceso gratuito y no pagarán inscripciones. Además, se incorpora una convocatoria específica para coreógrafos locales. La propuesta ganadora fue "Sueño de Vendimia", a cargo de Ariel Agüero y Alexandra Álvarez, quienes dirigirán la apertura. Está abierto a todos los bailarines del departamento que quieran conformar el grupo, no solo en folklore sino también en disciplinas como contemporáneo y clásico”, señaló Aguilera.

Otra novedad, será la inclusión de un nuevo rubro "Expresión Oral Folklórica", "Esto está dispuesto por la Comisión Nacional de Cosquín y consiste en evaluar la figura de narrador o recitador. Uno de los jurado de música será quien determine su calificación”, puntualizó.

También adelantó que se está definiendo la realización de una gala especial de la delegación, previo a la competencia central que se llevará a cabo en enero del año que viene en Córdoba.

Cronograma y jurados

El certamen contará con fiscalización y evaluación técnica a cargo de figuras reconocidas del ámbito nacional.



Viernes 16 de octubre. Música y Expresión Oral Folklórica: Lucas Maureira (CABA), Aaron Torres (Salta), Daniel “Lechuga” García (San Juan).



Sábado 17 de octubre. Danza y Malambo: Daniela Araceli Ortiz (CABA), Silvia Zerbini (La Rioja) y Juan Manuel Peletier (San Juan).

La conducción ejecutiva de la sede de San Martín está integrada por Analía Becerra, junto a los delegados oficiales José Díaz Ramos y Celina Aguilera. El equipo de gestión integral se completa con Romina Díaz, Abril Gómez, Gisela Rodríguez y Laila Sefair. El montaje y producción se llevan a cabo de manera articulada entre la Municipalidad de San Martín y las instituciones Encia Flow Folk, el Instituto de Danza Sol de mi Tierra y el Grupo de Jóvenes Investigadores del Folklore del Rodolfo Ferrel.

En San Juan funcionan únicamente dos sedes oficiales para el Pre-Cosquín, la de Capital (el preselectivo tendrá lugar el 3 y 4 de octubre) y la de San Martín (16 y 17 de octubre). Una vez finalizado el certamen y confirmados los participantes, se certificará a la Comisión Central de Cosquín en Córdoba, entidad que asignará la fecha exacta de participación durante la primera semana de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina.

Para el PreCosquín, la delegación sanmartiniana movilizó a unas 90 personas (artistas, equipo de trabajo y municipal) y logró meterse en la final de la Plaza Próspero Molina en el rubro Pareja Estilizada. Para esta nueva edición ya se registra un elevado número de consultas y la participación confirmada de ballets y malambistas tanto de San Juan como de Mendoza.

Información

Para solicitar bases, reglamentos, planillas de inscripción, los interesados deben contactarse al correo electrónico oficial precosquin.sanmartin@gmail.com y en Instagram @sanmatin.precosquin