El Ministerio de Salud de San Juan anunció un nuevo operativo de las unidades sanitarias móviles en el departamento San Martín, con el objetivo de acercar servicios de salud a los vecinos y facilitar el acceso a controles médicos.

La iniciativa forma parte de las acciones de atención territorial que lleva adelante la cartera sanitaria provincial, destinadas a ampliar la cobertura y favorecer la prevención de enfermedades mediante la presencia de equipos de salud en distintos puntos de la provincia.

Cómo será la atención médica

A través de estos dispositivos, el sistema sanitario busca acercar prestaciones a comunidades que pueden tener dificultades para trasladarse hasta los centros de salud. Los operativos permiten concentrar distintos servicios en un mismo lugar y facilitar las consultas preventivas.

Para conocer las especialidades disponibles, los requisitos de atención, los horarios y el lugar exacto donde estarán instaladas las unidades, es necesario consultar el cronograma oficial del Ministerio de Salud.

La información detallada sobre las prestaciones y la modalidad de atención debe verificarse antes de concurrir, ya que puede variar según el operativo programado.

El objetivo de los operativos territoriales

Las unidades sanitarias móviles permiten reforzar la atención primaria y acercar servicios médicos a distintos departamentos de San Juan. Estos dispositivos complementan la tarea de los centros de salud y promueven la prevención, los controles periódicos y la detección temprana de problemas de salud.

La llegada al departamento San Martín se enmarca en esa estrategia de acercamiento de los servicios sanitarios a la población.